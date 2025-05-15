中國科學院院士朱森元逝世享年95歲　為液體火箭技術主要開拓者

中國航天科技集團有限公司第六研究院消息，中國科學院院士、中國航天液體火箭技術專家、中國航天科技集團有限公司科技委顧問朱森元，因病醫治無效，於2025年5月14日9時47分在北京逝世，享年95歲。



朱森元1930年10月出生於江蘇溧陽，1952年加入中國共產黨，1960年畢業於蘇聯莫斯科鮑曼高等技術學校研究生院。1961年進入國防部五院火箭發動機設計部工作，歷任研究室副主任、主任、主任設計師，國家高技術研究發展計劃「大型運載火箭和火箭發動機」專家組組長，航天工業部第一研究院科技委常委，中國航天科技集團有限公司科技委顧問等。1995年當選中國科學院院士。

朱森元長期致力於中國液體火箭動力技術研究。（央廣網）

朱森元長期致力於中國液體火箭動力技術研究，先後參與多個國家重點型號用液體火箭發動機研製，主持了中國首型氫氧火箭發動機研製工作，解決了一系列重大技術難題，推動中國成為世界上少數幾個具備地球同步軌道衛星發射能力的國家，主持中國新一代大型運載火箭和大推力液體火箭發動機方案論證，是中國氫氧火箭發動機技術的主要開拓者和新一代運載火箭技術發展的主要推動者之一，為中國航天事業、國防裝備事業發展和科技人才培養作出了重大貢獻。