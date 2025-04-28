首名女副總理｜當年僅37歲由毛澤東欽點出任　吳桂賢逝世享年87歲

曾在1975年至1977年間任國務院副總理的吳桂賢近日逝世，享年87歲。在1975年，年僅37歲的吳桂賢被毛澤東親自點名出任國務院副總理，成為新中國首位女副總理，也是到目前為止任職時最年輕的副總理。



新中國首位女副總理吳桂賢。（網絡圖片）

吳桂賢原為紡織女工。（網絡圖片）

新中國首位女副總理吳桂賢。（網絡圖片）

新中國首位女副總理吳桂賢。（網絡圖片）

深圳市振興陝西促進會周日（27日）發訃告稱，終身榮譽會長吳桂賢因病醫治無效，於4月25日下午在深圳醫院逝世，享年87歲。

吳桂賢1938年出生，1958年加入中國共產黨，1968年畢業於西北大學。她原為紡織女工，曾當選為全國紡織系統的勞動模範，在文化大革命期間被樹為「活學活用毛澤東思想積極分子」，和當時許多勞動模範一樣，被推上了政治舞台。

從1969年開始，她三次當選中央委員，在中共十屆一中全會上還當選為中央政治局候補委員。

1975年初，毛澤東提出要從工農兵中選拔幹部。當時需要從工人中選拔一名女性副總理，吳桂賢被毛澤東親自點名出任國務院副總理。吳桂賢同年被安排擔任國務院副總理，時年僅37歲。

文革結束後，吳桂賢於1977年9月辭去副總理職務，回到陝西省咸陽市西北國棉一廠，後來擔任黨委副書記。

新中國首位女副總理吳桂賢。（網絡圖片）

1988年，吳桂賢南下深圳經商，任深圳外貿集團公司與港人合辦的紡織公司董事長兼總經理，至1994年退休。