非法流失美國近80年　戰國時期國寶帛書回歸中國

國家文物局在中國駐美國大使館接收美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書《五行令》和《攻守佔》。



美國歸還文物給中國。（央視新聞）

1942年，子彈庫帛書出土於長沙子彈庫楚墓，是目前出土的唯一戰國帛書，也是迄今發現的中國最早的帛書和首個典籍意義上的古書，對於中國古文字、古文獻研究以及學術史、思想史研究具有不可替代的重要價值。

子彈庫帛書分三卷，此次回歸的《五行令》和《攻守佔》為子彈庫帛書第二卷、第三卷，內容分別是四時十二月的宜忌、攻城守城的宜忌。

1946年，子彈庫帛書非法流失美國。第一時間關注到美國史密森尼學會發布了關於返還非道德方式獲取文物的政策性文件後，國家文物局對國立亞洲藝術博物館保存的子彈庫帛書《五行令》和《攻守佔》，啟動了追索工作。

基於溯源及流轉歷史研究形成的扎實、完整證據鏈，基於以文物回歸糾正歷史錯誤、推動雙方在專業領域的長期合作這一共識，經過多輪磋商，美方同意將文物退出館藏並返還中國。

子彈庫帛書。（央視新聞）

《五行令》。（央視新聞）

《攻守佔》。（央視新聞）

文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權表示，帛書回歸後，將在文物原生環境中，得到更加全面、更為系統的保護和研究，讓文物的價值得到更加準確、完整的理解和闡釋，並期待此次返還帶動更多流失文物回歸。

中國駐美國大使謝鋒表示，流失海外的中國文物因民族弱亂而遠離故土，正隨著民族復興而踏上歸途。在平等、尊重和互惠的基礎上加強對話、推進合作，雙方就能夠攜手辦成很多有利於兩國和世界的大事、實事、好事。希望越來越多有識之士多發理性之聲、多做互利之事。

據介紹，《五行令》和《攻守佔》將於今年7月在中國國家博物館舉辦的「萬里同歸——新時代文物追索返還成果展」上首次面向公眾展出。國家文物局還將繼續推動子彈庫帛書《四時令》早日回歸。