助力6G空天信息基礎設施建設　天算星座二期首批衛星發射成功

周六（17日）12時12分，東風商業航天創新試驗區成功發射了「北郵二號」與「北郵三號」衛星。此次發射採用朱雀二號改進型遙二運載火箭，以「一箭六星」的方式將兩顆衛星送入預定軌道。



根據剛回傳的遙測數據，兩顆衛星順利進入軌道，並且其遙測參數正常，太陽翼和天線均成功展開。相關負責人表示，這一成功標誌著中國在空天信息基礎設施建設上邁出了關鍵一步，並在空天計算、激光通信、智能遙感等領域取得了重要突破。

北京郵電大學教授王尚廣在衛星研製現場講解關鍵技術細節。（澎湃新聞）

「北郵二號」與「北郵三號」衛星是天算星座二期的首批衛星，由北京郵電大學牽頭，與長沙天儀研究院有限公司聯合研發。這些衛星集成了多項自主研發技術，包括大容量激光通信、高光譜遙感相機和物聯網實驗平台。

此次衛星研製得到了全國重點實驗室的支持，研發團隊成功克服了多項技術挑戰，包括太空服務器的可靠性和激光通信系統的穩定性，使兩顆衛星具備了載荷深度融合與動態優化的能力。

衛星由北京郵電大學牽頭，與長沙天儀研究院有限公司聯合研發。（澎湃新聞）

隨著衛星的成功發射，後續將展開包括星間激光通信、高光譜數據傳輸等多項前沿技術的實驗。此次發射標誌著天算計劃的天算星座二期正式啟動，計劃將發射24顆衛星，重點推動空天計算和6G網絡等領域的創新研究，為中國的空天信息基礎設施建設提供強有力的支持。