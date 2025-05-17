中國太空站首次發現新微生物物種　為航天等領域提供新應用思路

近日，科研人員在中國太空站首次發現一種新微生物物種，命名為「天宮尼爾菌」（Niallia tiangongensis）。這一成果已在線發表於國際權威期刊《International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology》。



微生物是地球上最古老且多樣化的生命形式，廣泛分布於各種環境中。每當發現一個新微生物物種，便如同打開了一扇通往未知世界的大門。這些新物種是以前未被人類發現或研究的微生物，尤其是在複雜的太空環境中，可能潛藏著更多未知的生物。

此次發現得益於空間站工程航天技術試驗項目的支持。研究團隊專注於空間站環境中微生物的動態變化，設計了名為CHAMP（China Space Station Habitation Area Microbiome Program）的微生物監測任務。2023年5月，神舟十五號航天員利用無菌採樣擦巾對艙內微生物進行采集，經過地面實驗分析，最終確認了「天宮尼爾菌」的存在。

成果已在線發表於國際權威期刊《International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology》。（網上圖片）

這種新發現的微生物屬於革蘭氏陽性的產芽孢細菌，展現出卓越的適應能力。其主要特點包括抗壓能力，天宮尼爾菌能夠通過調控桿菌硫醇的生物合成，應對太空中的氧化壓力，維持細胞內的氧化還原平衡，確保在極端條件下穩定生長；生物被膜形成，該菌在生物被膜形成和輻射損傷修復方面具有獨特的能力，使其能夠適應太空環境。

「天宮尼爾菌」的發現為科研人員提供了新的視角，這一微生物的適應機制可用於設計定向的微生物控制策略，並為航天、農業、工業及醫療等領域提供新的應用思路。此外，其對有機物的利用能力也為可持續資源利用開辟了新路徑。

隨著太空站的長期運營，微生物資源的研究將迎來新的發展機遇，為地球上的科學研究與應用提供更多可能性。