10歲小學生遭老師掐頸掌摑　更拎出3樓窗外懸空恐嚇　警方調查

浙江溫州一名10歲的小學生在校期間，遭遇老師恐怖對待，不僅被掐頸毆打，更遭拎起懸空探出3樓窗外恐嚇，情況十分危險。受害學生家長表示，孩子受到嚴重心理創傷，目前當地警方已經立案調查。



據《大河報》報道，受害的是溫州瑞安市馬嶼鎮中心小學四年級的一名男學生。家長陳先生介紹，事發於4月17日中午，兒子在學校與幾名男同學拿水槍在教室內玩耍，因不慎將水噴到了數學老師林某身上，林某當即在教室內掐住兒子頸部，並掌摑教訓，隨後更將兒子帶至走廊，拎起懸空探出3樓窗外進行嚇唬威脅稱要將他扔下樓去。

陳先生說，自己一開始根本不知道老師有這類危險舉動，但事發後，兒子非常抗拒上學，對老師存在恐懼，並且經常做噩夢。他表示，起初他並未看到閉路電視畫面，是看到孩子頸部的掐痕後，追問之下才得知具體情況。

於是陳先生通過當地12345市長熱線投訴，要求處罰涉事老師，瑞安市教育局先後兩次作出回覆，承認涉事教師存在教育懲戒不當行為，並表示涉事老師已向學生賠禮道歉。同時，學校已對涉事教師進行約談並予以組織處理，教育局也對其進行了批評教育，強調要規範從教行為。

惟處理結果並未讓陳先生滿意，他5月2日向當地警方報案，目前，瑞安市公安局馬嶼派出所已行政立案，案件正在調查中。