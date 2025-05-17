深圳男暴雨中蹚水後感染丹毒！　發燒至40℃腿部紅腫疼痛險釀禍

深圳一名男子近日在暴雨中蹚水，其後竟發燒至40℃，腿部更出現紅腫疼痛，赴醫院檢查後確診皮膚疾病「丹毒」。



深圳男子蹚水後感染丹毒。（深圳衛視）

據內媒報道，深圳的許先生近日到廣州看展突遇暴雨，於是他雙腳浸水後且全天未換鞋襪。翌日，他的體溫就達到40℃，左小腿還出現紅腫疼痛，自行服用退燒藥亦不見好轉。

於是，許先生前往醫院發熱門診檢查，經診斷，他患上了丹毒。醫生表示，先生此前有足部真菌感染，趾縫皮膚糜爛，雨水浸泡後皮膚屏障破損，引發鏈球菌感染，若不及時治療或將導致敗血症。

最終，經過5天抗感染治療，許先生體溫恢復正常，左小腿紅腫疼痛情況好轉，目前已康復出院。

據了解，丹毒雖以「毒」命名，卻並非由病毒感染引起，也和中毒、毒氣無關。因為它會使皮膚突然「色如塗丹、灼熱腫脹」，故此得名。

全國多地近期遭遇暴雨天氣。（中國天氣）

丹毒大多是由乙型溶血性鏈球菌感染引起的一種急性感染性皮膚疾病，最常見的感染部位是下肢和面部，表現為局部的紅斑、表面發熱，伴有疼痛。

另外，丹毒患者局部的淋巴結亦會腫大。若不及時處理，紅腫皮膚表面可能發生水皰或血皰，往往伴有發熱、寒戰、頭痛等症狀，嚴重者可能發展為敗血症或膿毒血症，危及生命。

近日，全國多地都遭遇暴雨天氣，道路常常「水漫金山」。不少人因此會穿拖鞋或赤腳蹚水，殊不知這一舉動暗藏隱患。因為地面和地下管網中有各種污物，道路積水中混雜了大量致病細菌、病毒、真菌等，如果雙腳皮膚有破潰，細菌就會從小的皮膚傷口進入皮下淋巴管，容易感染丹毒、腳癬、鈎端螺旋體病等疾病。

如若下雨天蹚水後，應注意及時清潔，徹底乾燥以及消毒防護。若要避免接觸受過污染的水，應做好穿雨靴或戴手套等防護措施。腳部有傷口及免疫力低下的人群，應切記不要蹚水。若蹚水後皮膚出現紅斑、水皰、瘙癢等症狀，應及時就醫，本身就有足癬或其他皮膚病的患者，切勿憑經驗用藥，以免延誤病情。