內媒暗訪代孕機構：曾有女子一次性取60幾個卵子，在醫院躺了11天

近日，內媒《看看新聞Knews》記者暗訪了三家代孕機構。一位曾匹配過所謂「捐卵志願者」的知情人士表示，客戶基本上會要求大學生，也分本科、研究生、211、985、留學生。



有機構工作人員還稱，年輕的捐卵志願者每次都取四五十個卵子，曾有人一次性取了六十幾個，在醫院躺了11天。



非法代孕場地。（@上官正義）

無牌車轉運代孕者與取卵者。（@上官正義）

機構把代孕者美化成志願者：辦理出生證都沒問題

在暗訪中，代孕機構都表示，不僅可以幫助客戶擁有孩子，還能幫助辦理辦出生證，解決孩子的身份問題。

其中一個機構在酒店開了一場所謂的「輔助生殖答疑會」，稱其主營業務為「試管嬰兒、第三方助孕、為單身客戶提供第三方志願者等」。工作人員還給記者發了展示文檔，稱機構實驗室有手術台、胚胎培養室。

非法代孕場地。（@上官正義）

在代孕機構口中非常隨意的買賣卵子行為，提供者都是誰？一位曾匹配過所謂"捐卵志願者"的知情人士，向記者透露了內情。她表示，客戶基本上會要求大學生，也分本科、研究生、211、985、留學生，這些女孩雖然說是自願的，但出了醫療事故之後，機構更多的是推諉跟埋怨。

而到了胚胎移植等環節，醫療風險更大，但這些代孕機構卻打起了包票。某代孕機構股東表示，負責操刀的醫生都是公立醫院返聘過來的，事實上，這一系列遠離監管的地下操作，讓代孕鏈條里的參與者面臨著極大風險。

長沙別墅代孕案引發關注

5月17日，知名打拐志願者上官正義近期也關注內地代孕問題，他發微博稱，長沙方面向他通報，當地兩處別墅內開展取卵和胚胎移植的醫生已到案。

非法代孕場地。（@上官正義）

上官正義透露，在長沙兩所別墅暗藏黑手術室被曝光後，當地衛健委已針對當地醫療機構開展重點排查整治，目前已排查醫療機構644家，相關工作仍在進行中。