《新時代的中國國家安全》白皮書：強化黨領導、聚焦總體安全觀

國務院新聞辦公室5月12日發布《新時代的中國國家安全》白皮書，旨在全面闡釋新時代中國國家安全工作的創新理念、生動實踐和建設成果，增進國際社會對中國國家安全的認知和理解。



白皮書除前言、結束語外分六個部分，分別是：中國為變亂交織的世界注入確定性和穩定性；總體國家安全觀為新時代國家安全指引方向；為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐；在發展中固安全，在安全中謀發展；踐行全球安全倡議，推進國際共同安全；在深化改革中推進國家安全體系和能力現代化。

白皮書指出，中國統籌中華民族偉大復興戰略全域與世界百年未有之大變局，國家安全形勢保持總體穩定、穩中有進，與亞太國家共同維護地區和平和發展，為動盪不安的世界注入可靠的穩定性。

白皮書介紹，總體國家安全觀是新中國成立以來第一個被確立為國家安全工作指導思想的重大戰略思想，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是當代中國對世界的重要思想理論貢獻。新時代的中國國家安全，堅持中國特色國家安全道路，是總體的、系統的、相對的大安全，是以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以國家利益為準則的安全，是服務和促進高品質發展的安全，是根據經濟社會發展動態調整的安全，是支撐進一步擴大高水準開放的安全，是在法治軌道上規範運行的安全。

白皮書強調，中國國家安全堅決履行黨和人民賦予的重大責任，維護中國共產黨的執政地位和社會主義制度，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保障高品質發展，維護國家領土完整和海洋權益，確保新興領域安全可靠，為實現中華民族偉大復興築牢安全屏障。中國重視統籌發展和安全，努力實現高品質發展和高水準安全的良性互動，推動開放和安全相互促進、協同提升。中國國家安全堅持以改革創新為動力，以體系化和機制化為主線，健全聯動高效的國家安全體系，鍛造實戰實用的國家安全能力。

白皮書指出，全球安全倡議既是人類命運共同體的「安全篇」，也是總體國家安全觀的「世界篇」。中國統籌自身安全和共同安全，主張加強全球安全治理，踐行共商共建共用的全球治理觀，堅持真正的多邊主義，推動全球安全治理體系朝著更加公正合理的方向變革。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

