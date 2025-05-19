印巴衝突｜印智庫指中國向巴方提供防空和衛星支持　外交部回應

美媒彭博社18日報道，有印度官方智庫稱，在本輪印巴衝突期間，中國向巴方提供防空和衛星支持。這顯示北京在衝突中的直接參與程度，高於此前披露的水平。



中國外交部發言人毛寧19日（周一）在例行記者會上回應媒體詢問時稱，「你的具體問題建議向中方的主管部門了解」，又稱印巴局勢緊張以來，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。



中國製殲-10C戰機（中國航空工業集團）

網傳飛機殘骸照片（右），以及此前印度空軍序列號為「BS 001」的陣風戰機照片。 （網絡圖片）

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

毛寧稱，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國，中方十分重視中印、中巴關係。我們始終秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，發展所有同所有周邊鄰國的關係。

毛寧稱，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。我們支持和歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定發揮建設性作用。

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

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據早前彭博社報道指，印度國防部旗下的印度聯合戰爭研究中心主任庫馬爾（Ashok Kumar）稱，中國幫助巴基斯坦重組雷達和防空系統，以更有效地探測印度的部隊和武器部署。在4月22日印控克什米爾地區恐襲案發生後、印巴兩國爆發衝突前的15天裡，中國還幫助巴國調整對印度的衛星覆蓋範圍。

庫馬爾又稱，印度防空系統對巴基斯坦動用數百架無人機作出有效反應，綜合傳感器網絡也使印軍佔據優勢。

庫馬爾也說，中國利用此次衝突作為武器測試場，而據印度軍方評估，中國防空系統表現平平，在某些情況下「嚴重失敗」。他沒有提供具體細節，也未就中國殲-10C戰鬥機，或巴方聲稱擊落印度戰機等發表評論。