印巴衝突｜中國殲-10C擊落法國陣風　是鴉片戰爭以來的歷史性時刻

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中國製殲-10C戰機（中國航空工業集團）

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

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5月7日的印巴空戰，是中國先進軍事技術第一次打敗西方先進軍事技術。這在民品領域裡已經司空見慣，但在先進武器的交鋒裡還是首見，意義非同尋常，堪稱是鴉片戰爭以來的歷史性時刻。

這次印巴空戰可能是1982年貝卡谷地空戰後第一次大規模空戰。據巴基斯坦方面消息，125架戰鬥機在空中激戰一個多小時，最大交戰距離達到160公里以上。作為對比，海灣戰爭、前南斯拉夫戰爭、烏克蘭戰爭裡都只有零星空戰，反恐戰爭則根本沒有空戰。

現在塵埃落地了：殲-10C擊落了「陣風」。巴基斯坦方面正式宣佈擊落了3架「陣風」，另有一架蘇-30MKI和一架米格-29、一架「蒼鷺」無人機。印度方面還沒有完全承認，但法國方面證實至少一架「陣風」（機號BS-001）被擊落。雖然現在還不清楚這些戰績都是殲-10C取得的，還是部分由殲-10C取得，但殲-10C擊落「陣風」遠遠不只是技術和戰術的勝利。

殲-10C戰機。（中航工業）

4月22日克什米爾恐怖襲擊之後，巴基斯坦否認牽連，印度誓言報復，並在5月7日付諸行動。大量導彈向巴控克什米爾和巴基斯坦本土境內9處目標發射。巴基斯坦戰鬥機起飛攔截，不過印度飛機並未越境，雙方隔著邊境線對射。

巴基斯坦方面提到，巴基斯坦戰鬥機只對向境內發射導彈的印度飛機攻擊，否則還可以擊落更多。據報道，印度決心以「雷霆打擊」懲罰巴基斯坦，要把巴基斯坦打怕，在克什米爾和旁遮普等多個方向同時發動空中進攻。

對著巴基斯坦境內發射導彈的印度飛機飛向邊境方向，很快可能越境，形成最大威脅。巴基斯坦空中力量在數量上處於劣勢，在態勢上也是被動應戰，只有對最大威脅的目標首先攔截，對於其他射程之內但暫不構成威脅的目標放過，以節約彈藥，不留防空空擋。這是謹慎的戰術決策，無可非議。

但這也是在雙方相距依然很遠的情況下的戰術決策。為了避免越境、造成無意升級，也為了避免過度前出、成為對方中距彈的靶子，雙方的戰鬥機都與邊境線保持一點距離。只是PL-15中程彈射程大大超過「米卡」和R-77，巴基斯坦戰鬥機可以相對舒適地吊打印度戰鬥機。

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

巴基斯坦空軍的一邊倒勝利似乎把印度打懵了，只能以「靠近印巴邊境的大規模空戰演習」作為挽尊。在戰前，這樣的演習或許有威懾作用；在印巴之間已經實際上越過戰爭門檻後，這樣的演習就什麼威懾作用也沒有了。印度只是在發信息：「我還沒有使上全部力氣，你別太得意。」巴基斯坦的信息簡單得多：「不服來戰！」

接下去，印巴之間還會用無人機和邊境炮擊互擾，但衝突已經進入垃圾時間了。

巴基斯坦的空戰勝利起到以戰止戰的作用。印度既不願意升級到全面的地面戰爭，又無力在空中再打下去。在巴基斯坦戰鬥機享有幾乎絕對的超視距優勢而印度戰鬥機不敢越境作戰的時候，印度空軍徒有數量優勢，也無能為力。

武器的作用是消滅敵人，但制止戰爭、恢復和平才是武器的最高追求。殲-10C實現了這樣的追求。

但巴基斯坦殲-10C數量較少的缺點也悄悄顯示出來。在沒有更多確切信息之前，推測起來，巴基斯坦有限的殲-10C主要集中在拉合爾-安巴拉軸線上。拉合爾是旁遮普首府，也是巴基斯坦第二大城市（第一大是卡拉奇），背後就是首都伊斯蘭堡。安巴拉是印度哈里亞納靠旁遮普（印巴都有旁遮普省）邊上的重鎮，也是「陣風」戰鬥機的主要基地。PL-15可能要優先提供殲-10C使用，當然殲-10C也不負眾望，打出了漂亮的戰績。

「梟龍」Block 3能發射PL-15，但可能還是需要用PL-12/SD-10作為主要武器，而印巴戰鬥機都刻意與邊境保持足夠距離，使得其他方向上戰績較少，只有一架蘇-30MKI和一架米格-29的戰績，外加一架「蒼鷺」無人機。但在後面印度的報復性無人機攻擊中，巴基斯坦擊落的26架無人機，除了防空導彈擊落外，可能有不少是PL-12/SD-10甚至近程彈擊落的。

在基本面處於弱勢的情況下，巴基斯坦的戰爭姿態比較節制，沒有大規模向印度境內目標報復性攻擊就是例證。在空中一邊倒的現在，巴基斯坦也容易保持高姿態，只要印度不升級，衝突有可能由此轉向垃圾時間。這樣的垃圾時間是世界的幸事，畢竟兩個億級人口的核國家之間搞到激情時間的話，對世界是不可思議的人道災難。

印巴空戰有可能成為以戰止戰的最好範例。當然，這是有條件的，條件就是雙方都有意願把戰爭限制在有限戰爭，不願無限升級。

這也決定了印巴空戰既是過去幾十年裡最大的空戰，有巨大的指導意義，又是特定條件下的特殊空戰，不能過度解讀。

過去幾十年裡，零星空戰不少，一些人以此作為未來空戰的指導，這是容易誤導的。這就像從特種部隊戰例中總結大兵團作戰經驗教訓一樣，容易對量變引起質變認識不足。在大規模空戰中，指揮、協調、保障是完全不同的問題，印巴空戰中巴基斯坦戰鬥機有選擇的攔截就是例子。這樣的戰術決策在零星空戰中是不存在的。

另一方面，在印巴空戰中雙方恪守的「不越境原則」，在很大程度上限制了戰術選擇。如果印度戰鬥機可以放手越境突擊，如果巴基斯坦戰鬥機可以放手越境追擊，可能會有更多近戰戰例。現在這樣隔著邊境線對射是印度戰鬥機以己之短擊彼之長，只是印度空軍可能戰前沒有意識到差距這麼大。但要是印度戰鬥機容許越境作戰、逼近纏鬥，數量優勢是有可能發揮出來的。這就是戰術的作用。志願軍在美韓軍優勢火力的情況下「沖上去、打近戰」，就是這樣的戰術發揮。

但作為近幾十年最大空戰，各國必然向印巴雙方取經，從戰鬥中學習戰鬥。

中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈。（網絡圖片）

印度空軍與美歐空軍有很多聯訓，官方和私下交流都很多，戰術技術也深受美歐影響。印度戰鬥機的慘敗，必將迫使美歐重新評價中國軍事技術。中國PL-15的出口型標注為145公里射程，但巴基斯坦方面明確指出，最大交戰距離超過160公里。中國軍工這種「不講武德」在世界上不多見，一般做法是向上虛標，而不是向下低標。

空空導彈的最大射程是在理想條件下才能得到的，需要雙方在高空高速相向而行，避免激烈機動。由於導彈末段能力不足，即使不虛標，最大射程通常也是不可用的。但PL-15在超標射程上依然有效，這就很顛覆了。這也將是世界重新評價的內容之一。

中國空軍雖然兵強馬壯，但缺乏實戰經驗。印巴空戰是中國空軍技術首次實戰，可取之經不言而喻。有意訂購中國戰鬥機的國家更可能蜂擁而至，實地了解使用經驗。

印度空軍還可能重新評價基地體系。或許是出於陸軍思維，也或許是讀錯了二戰經驗，印度空軍很強調靠前部署。安巴拉空軍基地離巴基斯坦邊境約150公里，巴特英達只有60公里。在中印邊境上也是一樣，提斯普爾離邊境不過120公里，列城不到100公里。

靠前部署的好處是響應及時，可以馬上趕到邊境戰場。出擊時也有足夠的航程，可以深入敵後作戰。壞處是容易遭受敵方的空地打擊。在預警機和超視距空戰時代，還可能一上跑道就被發現動向，一升空就遭擊落。印巴空戰中有多少是一上跑道就被發現、一升空就被擊落的還不清楚，但這樣的靠前部署模式可能會被重新考慮。

跳出眼下的印巴衝突和空戰技術戰術層面，殲-10C擊落「陣風」對印度和巴基斯坦而言，都是拐點級的影響。

巴基斯坦曾經是美國的重要盟國。1960年美國U-2偵察機在蘇聯被擊落，飛行員鮑威爾被俘，成為冷戰時代的高亮時刻。鮑威爾的U-2從挪威起飛，要是正常飛行，終點就是巴基斯坦的白沙瓦。後來美巴關係因為巴基斯坦核試驗而深度冷卻了一段時間。反恐戰爭時代美國恢復援助巴基斯坦，巴基斯坦朝野不乏「終於又可以擁抱美國了」的感慨，原因不外是對美國的仰視和對中國的平視。

殲-10C擊落「陣風」後，巴基斯坦對中國的仰視或許從半信半疑轉為全心全意，據說副總理兼外長凌晨4點把中國大使叫來。如果巴基斯坦要求中國緊急增補PL-15，將一點不意外，畢竟戰鬥中消耗了不少。

擊落「陣風」的戰績是否會激勵巴基斯坦增購殲-10C還不知道，但巴基斯坦肯定會極大增加中國加速出口殲-31的壓力。

必須說，中國航空科技的今天有蘇聯和俄羅斯的功勞。一五期間在蘇聯的援建下，中國才真正建立航空工業，引進蘇-27戰鬥機和AL31渦扇是又一次躍進。但今天的中國航空科技已經青出於藍而勝於藍，殲-10C擊落「陣風」甚至幫蘇俄戰鬥機完成了夙願。

在朝鮮戰爭和越南戰爭中，蘇聯戰鬥機與美國戰鬥機打得有來有回，但並無明顯優勢。在以後的歷次戰爭中，蘇聯戰鬥機都被美國戰鬥機壓著打。這裡面有空戰體系和飛行員的原因，但蘇聯戰鬥機也確實從來沒有「爭一口氣」。「陣風」不是美國戰鬥機，但同樣代表西方先進水平，也在各種演習中「擊落」過不少美國戰鬥機，包括至今依然代表最高水平的F-22。

印巴空戰後，巴基斯坦可能會加速體系化轉向中國軍事技術。現代軍事裝備早就不是「散裝武器的集合」，而是體系化的有機整合。這次印巴空戰中預警機的作用尚無報道，但有說法中國幫助巴基斯坦解決了瑞典製造的「愛立眼」預警機與巴基斯坦戰鬥機之間的數據鏈問題，中國製造的ZDK-03當然更加不成問題。暢通的數據鏈在空戰中起到關鍵作用將不驚訝。中國的「絲路眼」可以看作空警500的出口型，性能比ZDK-03高一個維度，有可能贏得青睞。

相比之下，印度的「費爾康」預警機與「陣風」和蘇-30MKI等的數據鏈整合就沒有完成，據說還是語音指揮，效率和精確性就低得多了。引進更加先進的美歐預警機也不見得解決問題，印度的「萬國牌」武器裝備天然有「語言不通」的毛病，打通「語言關」不容易。

印度的問題比預警機更大。現在，「陣風」是印度的最先進戰鬥機，前不久還追加了26架海軍型，計劃在航母上使用。現在看來，在最好情況下，「陣風」有可能與殲-10C打平手，但殲-10C已經在中國新一代空中力量裡「墊底」，殲-16、殲-15T的動力、雷達和武器都更加強勁，殲-20和殲-35完全是另一個維度的碾壓，六代機根本就是勝之不武。

印度即使願意砸大錢抗衡中國，買什麼呢？「陣風」不行了。F-16 Block 70或者F-18E/F Block 3就免了，和「陣風」是同一個水平的。F-35A美國倒是在兜售，但「數字後門」問題太大，M1.6的飛行性能也根本不夠用。要壓倒最先進的中國戰鬥機，美國已經一籌莫展，歐洲索性不想這個問題了，印度想什麼呢？

中國不是沒有更加老舊的戰鬥機，但印度要是砸大錢買新銳戰鬥機，就是要上馬對上馬的，買上馬對人家的中馬甚至下馬，這算怎麼回事？

更加使印度喪氣的是，中印的起點差不多，六七十年代中國還在「殲-6萬歲」的時候，印度不僅米格-21當道，還有「全國產」的「馬魯特」噴氣戰鬥機。但在中國南北六代成為美國空海軍趕超目標的時候，印度砸大錢買來的「陣風」竟然被中國出口規格的殲-10C秋風掃落葉。印度的軍備發展到底往哪裡去？

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印度不是沒有搞過自己的戰鬥機。不說「馬魯特」，前有早就渾濁的「光輝」，後有賴在PPT上不肯下來的AMCA，唯獨沒有能壓得住中國同行的「硬通貨」，連美歐都靠不住。

印度很想崛起，也自認為理應崛起。但印度崛起只是為了能與美歐平起平坐，需要超過的只是中國。印度或許需要重新思考依靠美歐超過中國的思路，軍事只是印度大戰略的一個分支。

作為英國的「模範殖民地」，印度的英美情結深重，印度崛起也寄託在英美身上。但世界大勢已經轉向了：英國早已式微，連歐洲都主導不了。不管在經濟、科技還是政治、軍事上，美國也逐漸面對不再對中國享有優勢的現實——印度是時候面對這一現實了。

在中國崛起的路上，每一次上升風頭正健的時候，都會有外來勢力「不失時機」地前來阻擾。但中國從不放棄，每一次挫折都暴露了更多的短板，那就老老實實補上短板。在一步一步中，中國的短板越來越少，長項越來越多，從製造業大國之一成長為唯一的製造業超級大國，科技也在與需求的互動中高速發展起來。

在第一次鴉片戰爭中，英國的大艦巨炮轟開了中國的大門，在第二次鴉片戰爭中，英法聯軍一把火燒掉了圓明園，中國陷入屈辱的150年。中國從自己的失敗中學習，從別人的領先中學習，今天依然在不倦地學習。

但中國也在學習中也一直不忘思考。學習的目的是為了更好地走自己的路，而不是走別人的路。每個人都不一樣，每個國家都不一樣，追隨永遠落後，奮發才能超越。

印度想超過中國不是錯，但簡單抄襲對外開放、外貿開路，熱衷於從美歐找拐棍，那是學錯了方向。印度更需要銘記：中國做成了很多大事，但沒有一件是容易做到的。崛起沒有近道。

中國和印度同為世界上人口最多的國家，同為世界上最大的發展中國家，殲-10C擊落「陣風」對中國和印度都是歷史性時刻。