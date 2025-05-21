內地學者：「非和平方式統一」才能有效消除兩岸制度差異

中國社會科學院台灣研究所官網5月20日刊登學者王鶴亭的文章指出，「非和平方式統一」才能有效消除兩岸政治對立和制度差異，快速完成對台灣地區叛亂團體的去國家化、去中央化、去軍事化、去獨化、去敵對化的重塑與改造。



台媒《聯合報》報道，王鶴亭現任國台辦海峽兩岸關係研究中心特約研究員，長期關注兩岸關係、國家統一模式、「一國兩制」及涉台法律問題。其文章〈非和平方式推進和實現祖國完全統一若干問題的探討〉原刊登於《台灣研究》雙月刊今年第一期，社科院台研所此次選擇在5月20日於官網及微信公眾號首度全文上線，引發外界高度關注。

內地涉台學者王鶴亭呼籲北京當局擇機重啟內戰，以非和平方式推進和實現兩岸「完全統一」。（《台灣研究’》微信公眾號）

王鶴亭在文中表示，武統後，經過軍事行動、戰時管制、和平重建及對台治理，台灣能夠基本成為與中國主體政治體制、發展模式相容或相同的地方單位，使原台灣地區政權演進為中央政府管轄的地方自治政府，也使得台灣人民確立新的政治認同和公民身分，逐步實現兩岸政治一體化與社會融合發展。

他指出，兩岸之間的政治對立，源自中國內戰未結及外部勢力干涉，「兩岸復歸統一，是結束政治對立，不是領土和主權再造。」儘管王鶴亭強調，兩岸終結內戰的理想路徑可包括「協商談判、簽署和平協議等和平方式」，但同時認為「也不能排除以非和平方式推進和實現祖國完全統一的可能性」。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

王鶴亭在文章中主張，「為有利維護國家的主權與領土完整，保障兩岸同胞的根本利益，中央政府可擇機重啟內戰行動，在戰時管制階段對台實行直接管治以盡快結束武裝衝突進入過渡狀態，在戰後和平重建階段通過委任治理來恢復秩序形成和平狀態，逐步重構央地關係和台灣政制，促進兩岸政治一體化與社會融合發展」。

文章強調，在當前台海形勢及兩岸實力對比下，中國政府擁有「選擇非和平方式及其實現路徑的主導權」。王鶴亭列舉幾種可能的作法，包括：用軍事手段消除叛亂團體、消滅台獨政權進而終結政治對立；透過軍事威懾等方式瓦解台獨政權，實現『以武逼統』」；透過低烈度的軍事行為震懾台獨勢力，實行『以武促統』」。至於武力以外的強制措施，則基本以武力為後盾，與軍事行動相伴而生或是單獨執行，例如封鎖、捕獲、戒嚴及懲戒等。

3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在北京舉行，全國人大委員長趙樂際（中）、中共中央外事辦主任王毅（右）、中共中央統戰部長石泰峰（左）出席。（中時新聞網）

王鶴亭進一步解釋，具體封鎖包括平時封鎖和戰時封鎖，禁止叛亂團體或是第三方的船舶、航空器等進入海岸、港口及水域、空域；而捕獲則是針對企圖突破封鎖的叛亂團體船舶、航空器以及外部勢力支援叛亂團體的物資等進行拿捕或沒收。

至於戒嚴措施方面，北京可以在戰前或戰時宣布執行，要求民眾在特定時間和空間範圍內遵守特定的管理秩序。懲戒則是指透過法律、政治或軍事等強制手段對叛亂政權、首惡分子及頑固勢力加以追責和懲罰。

王鶴亭文章最後指出，台灣長期以來實行資本主義制度，所奉行的政治價值觀也不同於社會主義核心價值觀，相應的政治體制也以西式民主的分權制衡體制為參照，非和平方式統一能夠有效消除兩岸政治對立和制度差異，逐步實現兩岸政治一體化與社會融合發展。