賴清德就職周年｜這個「敵國論者」為何突然對兩岸關係失語？

賴清德上任滿周年之際，台海形勢未見緩和，他的施政演說、對外專訪與兩岸談話風格卻同步轉向，傳達出一種微妙而緊張的戰術收縮信號。面對中美關稅戰的冷卻與國際政治板塊再度洗牌，原本外界高度關注賴清德是否會在就職1周年講話中再次拋出意識形態挑釁，如「兩岸兩國互不隸屬」或「新兩國論」之類的語彙，然而演說內容卻異常「安靜」，隻字未提北京，反而呈現出刻意的沉默。



首先，值得關注的是賴清德於外交辭令上的明顯柔化。從賴清德最新接受日本主播櫻井翔與日前《日經亞洲》的連串專訪來看，他仍舊重申民主防線、自由價值等陳舊語彙，再稱「台灣有事就是日本有事」，但在描述中國大陸時，避免直接點名，並以「威權主義者」與「戰後教訓」為鋪墊，呼籲各國團結遏止戰爭爆發。（延伸閱讀：賴清德接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪 盼美日共同阻止戰爭）

同時，賴清德也強調如無人機研發的「防衛性質」，否認台灣有侵略意圖，也試圖以對等尊嚴為前提主張與北京談判的可能性。這一連串調整，儘管在語言上看似收斂，骨子裡仍藏不住賴清德一路走來的「台獨本色」。（延伸閱讀：賴清德《日經》專訪：點名CRINK威權擴張 籲美日聯台保區域和平）

5月20日，賴清德發表執政周年談話。（台灣總統府）

事實上，從去年就職演說明言「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，到今年3月直接將中國列為「境外敵對勢力」（兩岸敵國論），賴清德的政治路線與意識形態早已框定。他與陳水扁一樣，是民進黨傳統地方起家的意識型態政客，性格上卻較陳水扁更顯剛硬執拗。回顧陳水扁2000年執政初期也曾釋出對中國大陸的善意，但因其性格與內部政治壓力未獲北京回應，終於走向激進，成為兩岸動盪的催化劑，成為中美眼中的「麻煩製造者」。如今的賴清德，不僅可能重蹈覆轍，還可能更難轉圜。（延伸閱讀：台海有戰事| 賴清德「敵國論」形同宣戰？）

2024年5月20日，賴清德發表就職演說，期間言及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭北京抨擊並定調為「新兩國論」。（台灣總統府提供）

唯一特別的是，在陳舊的民主、自由、台灣價值話語之外，賴清德近日一席「大公司併小公司」比喻兩岸關係的說法，顯得「珍貴且異常」，賴清德最新兜售的「兩岸併購說」，雖被民進黨陣營包裝為「講得好、很貼切」，但國民黨陣營人士卻一語道破：這話術實際上已回到《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的框架。馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，這是賴清德對內強硬、對外退讓的策略調整，尤其美方在最近對台發出明顯「節制信號」之後，賴清德的言論與立場突然轉為「無害化」。

馬英九也在5月20日這天公開表示，「特別注意到，賴清德近在兩岸談話上有一些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，我希望賴清德能持續這樣的態度，這樣才是兩岸之福」。（延伸閱讀：賴清德拋兩岸關係新論：台灣被併購，北京要提條件）

賴清德近日接受網路節目《敏迪選讀》專訪，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係。（網絡截圖）

不僅藍營對賴清德的轉向有所觀察，台灣政治學界也提出解釋。台灣大學政治系教授左正東指出，若僅用「誰賣台」、「誰抗中」的制式標籤來解讀賴清德的談話，不僅無法認清當前處境，反而錯失理性辯論的機會。他認為「併購說」實為一種開放式思考，雖與賴清德以往對中強硬風格不協調，但卻展現出某種鬆動的可能性。問題在於，這是否只是戰術上的權宜表現，還是戰略上的真誠轉向，仍有待觀察。（延伸閱讀：馬英九：賴清德釋兩岸善意盼能持續抗中路線應立即停止）

而促使這場策略收縮的，無疑是中美新一輪角力的變局。5月12日，美國總統特朗普在總結與中國的日內瓦經貿會談時，語出驚人地表示：「若中國全面開放市場，對統一與和平非常有利」。此語一出，台灣輿論譁然。儘管美國國務院與在台協會迅速澄清這只是貿易言論、對台政策未變，但台灣政壇與民間的反應卻是一片驚慌。賴清德急忙撇清與「脫中入北」的關聯，稱那是學者觀點，並補上一句「布局全球也包括中國大陸」，頗有為自己預留空間的意味。

是以，特朗普的「統一說」，儘管未必具有政策實質，但卻揭示了賴清德最大的困境：當中美進入深水談判區，北京拿出台灣當籌碼的可能性大增，而美國是否還會堅持種種華而不實的對台承諾，難以樂觀。（延伸閱讀：特朗普突襲「統一」 內地學者：美打台灣牌間接施壓北京）

與此同時，美國《外交政策》雜誌也在5月初刊出文章，直指「特朗普應該管管台灣」，並批評賴清德的「切香腸戰術」易激化戰爭風險，建議美方對台設下紅線，唯恐賴清德成為「麻煩製造者2.0」。可以說，面對如此外交輿論壓力，迫使賴清德不得不在就職周年這天圖一個「低調過關」，而不再延續3月的「敵國論」、也避談「新兩國論」。

然而，這是否代表賴清德會放棄他一貫的台獨主張，或準備真正推動兩岸關係改善？恐怕言之過早。北京聯合大學台灣研究院長李振廣指出，賴清德在就職周年演說中，全篇未提兩岸，是30年來極為罕見的現象，正顯示其不願也不敢正面處理兩岸議題。他研判賴清德此舉並非改變立場，而是低調行事，伺機而動，諸如「國安17條」仍在執行，對台獨的推進只是轉入暗處，靜待時機。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

值得注意的是，賴清德就職周年談話中唯一新的內容，是他宣布將向在野黨主席簡報「重要國安情勢」。表面看來，這是釋出朝野合作與團結訊號，實際上也可能是賴清德對華府「降溫」要求的回應，企圖透過形塑一種「全民共識」的外交氛圍，來掩飾其實際推進台獨議程的事實。

總的來說，賴清德到底不是蔡英文，他沒有蔡英文那般謹慎與善於創造與利用政治的模糊空間行事，也缺乏她在兩岸、國際之間取得平衡的能力。賴清德的政治性格無疑更接近陳水扁：頑固、對抗性強、沉溺於意識形態敘事，對「變通」與「妥協」存有本能的排斥。因此，即使他當下在兩岸關係「收兵」，也難保未來不會「再戰」。陳水扁的前車之鑑，今不可忘。