台灣總統賴清德周二（20日）進行「520」就職演說，他罕見地未對兩岸關係進行任何直接提及，而是在隨後的媒體問答環節中進行了相關說明。中國大陸學者認為，此舉可能是策略上的調整，然而整體來看，今年的兩岸關係已顯著緊張，賴清德的對撞政策需進行修正，否則將影響台海的和平與發展。



在520就職周年演說中，賴清德強調堅持和平，指出侵略者才是和平的破壞者。他提到，許多國家，包括台灣，皆受到侵略者的威脅，並提出四大和平支柱行動方案，強調在對等尊嚴的基礎上，台灣願意與中國大陸進行交流與合作。此外，賴也重申，台灣將持續強化國防力量，並致力於經濟發展，強調不會將所有資源集中於單一選項。

前中國社科院台研所所長周志懷向中央社指出，將兩岸問題放在記者提問中討論，可能是有意的安排，反映出對內部民調低迷及美國壓力的回應。然而，他認為這種策略性調整可能只是表面現象，因為賴清德的整體兩岸政策仍呈現對撞的狀態。

賴清德指出侵略者才是和平的破壞者。（ETtoday新聞雲）

周志懷進一步分析，賴清德在今年的演說中將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，顯示其在兩岸關係上採取激進做法。若不調整，將可能損害台灣民眾的福祉及台海的穩定。

上海東亞研究所的研究員包承柯則指出，兩岸關係在過去一年中已顯得嚴峻，賴清德此次演說中未提及兩岸，可能是擔心中國大陸的軍事行動及內部支持度的下降。儘管演說低調，但在媒體提問中的論述本質仍然是「台獨」，這一立場可能使兩岸關係更加緊張。

包承柯認為，賴清德的兩岸政策具有冒進性，隨著去年520就職演說強調「新兩國論」，以及今年3月的「敵對勢力」言論，均可能升高兩岸的對立。民進黨若希望兩岸關係回到穩定狀態，需考慮放棄「台獨」的立場。