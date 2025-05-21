中國建設銀行原副行長章更生被捕　涉嫌受賄、違法發放貸款罪

中國建設銀行原黨委委員、副行長章更生，涉嫌受賄、違法發放貸款，山東省人民檢察院依法作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。



章更生。（中國證券網）

據《央視新聞》報道，章更生涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，山東省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪對章更生作出逮捕決定。

公開資料顯示，章更生1960年5月出生，籍貫安徽東至，高級經濟師，北京大學高級管理人員工商管理碩士學位，常年工作於中國建設銀行。

1996年12月至1998年9月，章更生任中國建設銀行三峽分行副行長；1998年9月至2000年6月任中國建設銀行三峽分行行長；2000年6月至2004年3月任中國建設銀行營業部副總經理並於2003年3月主持工作；2004年3月至2006年10月任中國建設銀行營業部、集團客戶部總經理；2006年10月至2010年12月任建行集團客戶部總經理兼北京市分行副行長；2010年12月至2013年4月出任建行高級管理層成員；2013年4月至2020年12月任中國建設銀行副行長；2013年5月至2018年7月，章更生兼任建信人壽董事長。

中國建設銀行。（示意圖片/資料圖片）

2020年12月，章更生因「年齡問題」辭去建行執行董事、副行長等職務。及至2024年11月8日，中央紀委國家監委網站發布消息稱，章更生涉嫌嚴重違紀違法被查。2025年4月23日，章更生被開除黨籍。

中央紀委國家監委網站通報稱，經查，章更生喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受旅遊活動安排和宴請，公款吃喝；無視組織原則，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份，利用職權為親友經營活動謀取利益；靠貸吃貸，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在銀行授信、貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家規定發放貸款，造成特別重大損失。

章更生嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予章更生開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。