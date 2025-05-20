河北省紀委原副書記陳玉祥受賄3000萬　判囚12年

《央視新聞》報道，2025年5月20日，江蘇省連雲港市中級人民法院一審公開宣判河北省紀委原副書記、省監委原副主任陳玉祥受賄案，對被告人陳玉祥以受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣二百萬元；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明：2001年至2023年11月，被告人陳玉祥利用擔任河北省紀委紀檢監察幹部培訓中心主任，河北省紀委副廳級紀檢員，河北省監察廳副廳級監察專員，邢臺市委常委、市紀委書記、市監委主任，石家莊市委常委、市紀委書記、市監委主任，河北省紀委副書記、省監委副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣3000萬餘元。

陳玉祥。（央視新聞）

連雲港市中級人民法院認為，被告人陳玉祥的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於陳玉祥受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。