國產反坦克導彈「標槍」首度曝光！GAM-100比紅箭12更具性價比

抖音帳號「人民前線」5月21日發布一段名為〈多角度看導彈發射！〉的影片，畫面中可見兩名解放軍人操作便攜式反坦克導彈，成功命中目標。有軍事評論分析，這型導彈與先前公開的紅箭12（HJ-12）顯著不同，經比對確認為高德公司研製的GAM-100近程反坦克導彈，亦為該型號首次在解放軍裝備中公開亮相。



騰訊網5月21日刊出軍事評論文章，指出GAM-100與HJ-12雖同為鈍頭圓柱型導彈，但其採用了類似「標槍」一樣的多片彈翼，同時在導引頭與發射特徵等方面也皆有差異。文章介紹HJ-12為十字翼舵、採用無煙推進劑，而GAM-100使用常規或低煙固體火箭發動機，發射後伴隨大量煙霧，可能暴露射手位置，但在成本控制上具明顯優勢。

軍評指出，GAM-100儘管外觀與HJ-12不同，但在某次展覽中曾以「Red Arrow 12」為標示，顯示兩者可能存在同系列的關聯。文章認為，解放軍或已採取競爭性採購模式，同時列裝HJ-12與GAM-100兩型導彈，組成高低搭配組合。其中HJ-12代表高性能型號，而GAM-100則憑藉價格優勢、快速反應與易操作性，成為實用性強、性價比高的反坦克武器。

此外，根據高德公司的外貿推介數據，GAM-100設計用於應對2500米範圍內的坦克、裝甲車與防禦工事威脅，具備全天候作戰能力，紅外成像導引系統簡化操作流程。該導彈系統重量不到24公斤，單兵即可肩扛發射，並使用自研的非制冷紅外芯片，有效降低整體成本。

高德公司研製的GAM-100近程反坦克導彈。（網上照片）

同時，GAM-100未使用無煙發動機，與HJ-12模組化、可選擇多模制導系統相比，顯示其在性能與成本之間做出取捨。GAM-100雖在成像質量與導引精度上略遜，但仍具超過800毫米的穿甲力，命中率超過90%，顯示其仍為具備實戰價值的「坦克殺手」。

文章指出，GAM-100在性能不及HJ-12的情況下仍能列裝，原因在於解放軍武器採購對成本極為敏感。便於量產、價格低廉的GAM-100，正好補足HJ-12高階武器在大規模部署上的侷限，形成實戰與經濟效益兼顧的武器組合。