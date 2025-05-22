殲-10CE登馬來西亞航展C位　多國代表團紛紛「打卡」

5月20日開幕的馬來西亞浮羅交怡國際海事與航空展（LIMA）吸引多個航空強國參與，美國尼米茲號航空母艦更派出艦載戰鬥機參展。然而中國展台的「C位」焦點，卻由一款剛於實戰中表現亮眼的主力戰機——殲-10CE戰鬥機奪得，甚至令中國自家的FC-31隱形戰機也稍顯低調。



《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」5月21日發表評論指出，長期以來，西方媒體常以「中國武器缺乏實戰經驗」作為批評依據，但殲-10CE的出色表現已徹底打破這一刻板印象。來自馬來西亞、柬埔寨、老撾、泰國、越南等20多個國家與地區的軍政代表團密集到訪中國展台，並與中方展開深入交流。許多外國觀展民眾也在殲-10CE戰機模型前拍照留念。

殲-10CE戰鬥機模型受到觀展外軍代表團關注。（視覺中國）

文章稱，「以殲-10CE為代表的中國先進武器，正在逐步改變國際軍工格局，讓外界重新認識中國軍隊和國防工業的真正能力」，認為只有當對手正確認知中國的軍事實力，才能在重大戰略抉擇中避免誤判。

「樞密院十號」指出，中國早年外銷武器確實受技術條件所限，主打價格優勢，包括殲-6、殲-7戰機與59式坦克等出口型號，但隨着高科技局部戰爭取代傳統消耗型戰爭模式，中國的傳統武器出口曾一度受挫。

然而，隨着國力提升，中國近年在5G、高鐵、新能源車等領域迅速追趕甚至超越西方，其國防裝備亦出現質的飛躍。報道舉例指出，中國現已擁有殲-20隱形戰機、空警-500預警機、055型驅逐艦、福建艦、反隱形雷達、遠程火箭炮及高超音速導彈等一系列先進武器，能夠列出同等裝備的國家全球寥寥無幾。

5月20日開幕的馬來西亞浮羅交怡國際海事與航空展（LIMA）吸引多個航空強國參與，殲-10C登展台C位。（網絡照片）

文章接著批評西方媒體對中國武器出口的「選擇性失明」，指西方經常稱「中國武器缺乏實戰驗證」，而中國則因堅守「不向衝突地區出售武器」原則，導致武器難以像西方與俄製軍備般頻繁「上戰場」曝光。但即便中國武器在實戰中表現出色，西方依然多以抹黑處理，例如近年活躍於多個戰區的彩虹無人機系列即為典型案例。

「樞密院十號」認為，中國武器正改寫全球軍工格局，其核心競爭力包含三點。首先是性價比高，例如印度引進法國「陣風」戰機單價逼近2億美元，甚至高於美國F-35，反觀中國提供的同級戰機價格更具優勢，並可按需提供不同價位方案，包括L-15教練機武裝型或FTC-2000G輕型戰機等。

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

其次是可提供「全套解決方案」。報道指出，如今中國軍工企業不再僅售單一武器型號，而是依據客戶需求與預算，提供含偵察、支援、數據鏈等配套的完整體系化作戰方案，實現「貼心服務」。

第三則是保質保量按時交付能力。評論指出，西方軍工產能陷入困境，無論是F-35、F-16V還是「陣風」均存在交付週期過長問題。例如「陣風」雖接獲超過200架訂單，年產量卻僅20餘架，導致交機時可能已被新型號取代。

最後，評論亦提及國際軍貿競爭中政治因素常凌駕於性能與價格之上。例如阿根廷原本計劃引進中巴聯合研製的「梟龍」戰機，但最終受美方施壓而選擇二手F-16。不過報道認為，隨中國綜合實力與武器技術持續升級，全球軍工格局終將被中國重新定義。