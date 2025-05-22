網信辦出手治理演算法　抖音小紅書推「一鍵破繭」整頓內容

央視新聞5月22日報道，「清朗．網絡平台算法典型問題治理」專項行動啟動以來，中央網信辦針對網民普遍關注的算法推薦推送低俗信息、加劇「信息繭房」效應、激化觀點極化等問題，督促並指導重點平台進行針對性優化，調整信息推薦算法功能與規則。



報道指出，包含抖音、小紅書、微博、快手、微信視頻號及嗶哩嗶哩等平台積極響應，簽署「算法向善」南寧宣言，並完善內容審核機制，開設專門網站、頻道或帳號公開算法原理。同時，這些平台也開發了如「繭房評估」、「一鍵破繭」等創新功能，提升用戶對興趣偏好的管理能力，強化推薦內容的多樣性。

各大平台強調，將在正能量內容加權推薦、保障用戶自主選擇權、優化內容多樣性、提升透明度等方面，已系統性優化並完善多項功能。

報道援引中央網信辦相關負責人說法表示，重點平台信息推薦算法治理取得了一定成效，但還存在相關功能使用效果不顯著、推薦內容質量不夠高等問題，與廣大網民和社會各界的期待相比還有差距。他並指出，算法治理是一項長期性、系統性工程，網信部門將展開常態化巡查，持續督導平台優化運行機制與管理規則，提升推薦內容品質，探索多樣化「破繭」路徑，並創新用戶賦權功能，以切實維護網民合法權益。