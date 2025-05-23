中國海警首次在鐵線礁對菲船隻採取水炮警示　執法人員登礁亮國旗

周四（22日），中國海警局通報指，菲律賓3002、3003號公務船周三（21日）在未經中國政府允許下非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域，並組織人員非法登上鐵線礁活動。中國海警執法人員依法對菲船隻採取管控措施，並登礁查證處。周四晚，當局公布相關片段證據，顯示中國海警艦艇採用水炮警示的方式，並出動高速艇對菲方侵權船艇進行圍追堵截，中國海警執法人員還登礁開展查證處置，並亮出國旗宣誓主權。據《環球時報》報道，這也是中國海警首次在鐵線礁海域對菲方侵權船隻採取水炮警示的反制手段。



通報中表示，周三9時13分至14分，菲3002號船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。畫面顯示，當時菲方船隻曾突然向左調整航向，蓄意衝撞中國海警艦艇，但在中國海警艦艇的阻攔下被迫改變航向。

畫面顯示，在對菲方3002船實施水炮警示的過程中，中國海警21559艇瞄準的對象主要是3002船的主桅桿裝置。國際戰略學者楊霄表示，菲方船隻的主桅桿上主要安裝有一些電子設備，該做法可以有效阻止菲方船隻的侵權行為，同時最大程度的降低對菲方人員的附加傷害，展現出中國海警艦船對菲方船隻依法採取的管控措施有理有節。

中國海警首次在鐵線礁海域對菲方侵權船隻採取水炮警示的反制手段。（影片截圖）

中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒則表示，菲方出動的3002、3003號公務船是菲漁業和水產資源局船隻，其蓄意衝撞行為不是民事行為，而是體現菲政府在鐵線礁升級緊張局勢的意圖。

雖然菲3002、3003號船是菲漁業和水產資源局的公務船，但菲方此前曾稱這兩艘船的活動是科考或是漁業管理活動。《環球時報》發現，菲3002、3003號船此前曾多次配合菲律賓海警船隻參與南海侵權活動，為菲方侵權漁民運送補給，還曾多次侵闖中國黃岩島、仙賓礁附近海域，蓄意危險接近、故意衝撞中方正常維權執法的海警艦艇。

中國海警執法人員還登礁開展查證處置，並亮出國旗宣誓主權。（影片截圖）

在此次侵權行動中，菲方人員還曾搭載衝鋒艇非法登上鐵線礁活動，片段顯示，中國海警執法人員依法對菲船隻採取管控措施，並登礁查證處置，用專業探測設備對鐵線礁進行檢查，現場操作專業規範、合理合法。陳相秒認為，中國海警面對菲方出動小艇蓄意衝闖鐵線礁，派出小艇進行攔截，體現出中方管控有力但同時保持克制。他又批評菲律賓正在破壞《南海各方行為宣言》，沒有確保鐵線礁維持無人無設施狀態，無視此前達成的共識。

周四，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權行動。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。