菲律賓中期選舉公布最終點票結果　副總統莎拉或有機會避過彈劾

菲律賓選舉委員會5月16日公布中期選舉點票結果，其中參議院12席補選中，親前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）家族及親總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）陣營，各佔5席，其餘2席偏向中間派或自由派。美媒分析，此前受到彈劾的前總統杜特爾特女兒、現任副總統莎拉（Sara Duterte）有機會避過參議院開啟的彈劾。



莎拉被視為下屆菲律賓總統大選的有力競爭者，她此前因涉嫌挪用公款與密謀暗殺總統小馬可斯被彈劾，她予以否認，稱是政治迫害。

按照菲律賓法律，24名參議員中，必須有三分之二的參議員支持彈劾案，即是16席，才能罷免莎拉，因此她須在表決中，取得至少9票，才能避過彈劾。報道引述菲律賓政治分析專家、前總統阿基諾三世的政治顧問Ronald Llamas指，莎拉在事關彈劾案進展的今次中期選舉中得利，「彈劾莎拉會很難，但並非不可能」。

2025年3月12日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已飛抵荷蘭，將接受國際刑事法院的審判。ICC網上資料顯示，為杜特爾特分配的拘留所設計很「貼心」。（Facebook：Rody Duterte/ ICC網站）

Llamas還補充，今次中期選舉也表現出對小馬可斯的打擊，因他陣營的部份核心人物未能當選，表現不如預期，但強調選舉是對政府的投票，認為投票展現民主，並非對政治家族的投票，例如許多反對杜特爾特的候選人也獲勝。

現時身處荷蘭海牙拘留所的杜特爾特日前高票當選達沃市長，他的一個兒子則贏得副市長。