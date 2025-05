欺騙與馴化：小馬可斯執政三年，親手撕裂菲律賓

自2022年7月正式走馬上任,小馬科斯入主馬拉坎南宮、執掌菲律賓總統大權已近3年。背負着延續其父親榮耀、振興和重建家族勢力的小馬可斯,給國際社會尤其是本地區留下了深刻的印象。



本文獲觀察者網授權轉載,作者為中國南海研究院世界海軍研究中心主任、華陽海洋研究中心兼職研究員陳相秒



尤其是小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr)政府的外交政策表現出與其前任截然不同的風格,相比於杜特爾特(Rodrigo Duterte)政府的務實主義,小馬可斯執政有極強的「政治精英主義」和「利益集團主義」的色彩。過去三年裏,國內糧食和能源價格危機、通貨膨脹、高失業率都是菲律賓普通民眾不能承受之重,而小馬可斯政府發起的針對杜特爾特家族的政治鬥爭更是出人意料。

剛剛結束的「2025中期選舉」印證了小馬可斯政府的執政成績不盡人意,也顯露出菲律賓民眾對愈演愈烈的家族和政治集團鬥爭的反感,並在一定程度上反映出平民大眾對菲政府以犧牲中菲關係為代價一邊倒向美國的外交新政的不滿。

此次中期選舉結果雖然在一定程度上可以預測2028年的總統大選風向,但這對小馬可斯政府而言,維持現有內政外交政策方向的吸力遠遠大於「洗心革面」的推力。換言之,外部和內部因素的合力作用將使得小馬可斯政府延續現有執政風格,菲律賓國內政治格局難免將長期陷於動盪,「依美制華、聯美遏華」的政策框架將導致中菲關係、南海問題、地區安全仍將面臨變數和挑戰。

小馬可斯政府任期過半,其上台後的外交政策、政績及其贏取選票的手段可以說無一不是充滿爭議。

自1946年獨立,菲律賓外交政策的核心是美菲軍事同盟條約,這一點一直沒有改變。有所不同的是,菲律賓與中國及其他國家的雙邊關係偶爾會因為各屆政府的不同偏好而呈現出差異性。

但就中菲關係而言,維持兩國分歧可控和經貿往來合作,是歷屆政府的基本方針。特別是中菲關係經歷了阿基諾三世政府的衝擊之後,杜特爾特政府上台便及時扭轉兩國關係持續下滑的態勢,重新聚焦對話與合作主線。

但緊接着,正如美國《紐約時報》在2023年5月的一篇報導所描述的,「小馬可斯的外交政策經歷了大轉向」。

2023年1月,小馬可斯歷史性地訪問中國,當全世界都在預測中菲關係將在原有軌道上繼續向上升級之時,菲律賓新政府卻開始將兩國關係一步步推向衝突、爭議的一端。即使那些右翼和極左翼聲稱這種調整是「正確的」,同時小馬可斯政府的「親美」取向正中美國及西方國家的下懷,但菲律賓國內多數、東南亞地區國家及國際社會都對突如其來的外交「新政」感到錯愕。

菲律賓本土學者埃裡斯·阿魯蓋坦言,最讓人驚訝的是小馬可斯政府外交政策轉向的發展進度和加速。拜登政府和小馬可斯政府拋開歷史恩怨,讓菲律賓國內那些擔心重陷獨裁統治的人士感到不安和不知所措。

據世界銀行的統計,菲律賓是東亞和太平洋地區增長最快的經濟體之一,2024年至2026年間年均增長率有望達到6%。但2024年菲律賓經濟增長5.6%,與政府設定的6%-6.5%的目標相差甚遠。

雖然經濟保持可觀的增速,但在民生領域可謂危機重重。菲律賓的通貨膨脹率從2022年創下14年新高的5.8%,到2023年仍維持在6%左右,2024年雖降低到3.9%,但電力、燃油、食品等價格居高不下。小馬可斯在競選總統時曾承諾,將把大米的價格降低到20比索/公斤,但至2025年2月,每公斤米價平均超過40比索,部分地區超過50比索/公斤,因此不得不宣佈全國進入「糧食安全緊急狀態」。

菲律賓民調機構「社會氣象站」2025年3月公佈的一份調查資料顯示,2024年12月當月有63%的受訪者認為處於貧困狀態,達到二十年以來的最高水準。其中,大約200萬從事水稻種植的農民中有33%是最窮的群體。

菲律賓國內90%的原油依賴進口,稅收和物流成本使得國內燃油價格居高不下,2022年汽油價格一度突破100比索/升。2023年以來,菲律賓汽油價格大概維持在65-85比索/升,平均價格比越南高出近33%,比泰國高約20%。菲律賓的工業用天然氣價格略低於日本,但遠高於東南亞其他國家,約為0.2美元/立方米。

受能源價格居高不下影響,菲律賓電力價格持續上漲,2017-2019年維持在8-9比索/千瓦時,2022年達到峰值12-13比索/千瓦時,2023-2024年比峰值時期每度電降低約1比索,平均價格比新冠疫情之前上漲超過20%。

此外,菲律賓的失業率雖然自2024年以來有所下降,但仍保持較高水準,且自2025年1月開始出現反彈,失業人數環比增加53萬,達到216萬,失業率達4.3%。小馬可斯政府雖試圖增加就業,但失業率與其上任之初相比並無太大改善。

2022年以來,菲律賓國內政治格局經歷了戲劇性一幕:盛極一時的杜特爾特家族快速衰落、甚至面臨被踢出局的風險,而小馬可斯領導的政治集團快速崛起。

眾所周知,馬可斯家族在菲律賓國內頗具爭議,直至今日菲律賓總統善政委員會仍對小馬可斯的父親、母親及其他家族成員的資產進行清查和追回。小馬可斯雖然有意代表其家族重回菲律賓政壇並恢復家族政治勢力,但始終無法擺脫其父親的負面影響。

然而,杜特爾特選擇了小馬可斯作為政治盟友,在2022年大選中以勸說其女兒莎拉放棄競選總統選舉為代價,支持小馬可斯登頂菲律賓總統寶座。當時,莎拉作為副總統候選人的得票率高達61.53%,而小馬科斯即使有杜特爾特的支持也只有58.8%的得票率。上任後不久,小馬可斯就開始試圖擺脫杜特爾特家族的影響,對前總統杜特爾特、副總統莎拉進行政治打壓。特別是臨近中期選舉之時,兩大家族的矛盾徹底爆發。

2025年2月以來,小馬可斯政府不僅允許國際刑事法院逮捕杜特爾特,菲律賓眾議院還發起了對副總統莎拉的彈劾。國際刑事法院能迅速完成對杜特爾特的逮捕行動,離不開小馬可斯政府的支持,而眾議院對莎拉提起彈劾更是與馬可斯家族有着無法隱瞞的關聯。眾議長馬丁·羅慕爾德茲是小馬可斯的表弟,這在菲律賓國內幾乎家喻戶曉。同樣,國家調查局、國家警察局等政府組成部門和菲律賓司法檢察官辦公室自2024年11月之後,接連通過傳喚、調查對莎拉展開「政治追殺」。

民調機構「社會氣象站」4月的調查顯示,菲選民關注的話題多集中於民生領域。右翼勢力刻意放大南海問題,聲稱75%的受訪者支持在南海問題上採取強硬立場的候選人,暗示小馬可斯政府的南海政策是「民意所向」。然而,超過90%的菲律賓民眾優先關注致力於「增加就業機會」和「發展農業和確保糧食安全」的候選人,打擊非法毒品及其他民生問題次之。民調機構即使刻意將外交和南海問題納入調查議題,但相比之下顯然屬於次要議題。

民調結果雖並不一定全面,但自2025年1月以來的幾乎所有調查都表明,民生問題才是菲律賓選民真正關心的話題。雖然握有在野黨無法比擬的優勢,特別是在議程設置、可調動政府資源等方面佔據壓倒性優勢,小馬可斯政府結果僅以參議院5票的結果草草收場,這一事實有力證明了其在民生領域的成績是公認的不盡人意。

菲國內政局至少包含三套組織結構,家族勢力、政治精英集團、美西方支持的隱形陣營,這三者按照各自邏輯運行,同時又交織作用,共同構建獨特的政治格局,但目前這三種結構都呈現出分裂的跡象。

家族政治是菲國內政局的底色。小馬可斯一直以恢復家族榮耀、重建家族勢力為己任,但其顯然低估了業已經歷數輪洗牌的菲政局的複雜性。馬可斯家族依然牢牢控制北伊洛戈省,小馬可斯堂兄的妻子塞西莉亞·馬科斯(Cecilia Araneta Marcos)當選省長,姐姐伊美的兒子則繼續擔任副省長,其兒子桑德羅擔任第一選區國會眾議員。加之,小馬可斯表弟羅慕爾德茲依然擔任眾議長,以及當選參議員的伊美至少在名義上仍是小馬可斯的親姐姐,馬可斯家族是菲律賓家族政治結構中的佼佼者。

杜特爾特家族則牢牢控制着菲律賓群島南部地區的重鎮達沃市,杜特爾特本人當選市長,其小兒子塞巴斯蒂安當選副市長,大兒子保羅連任眾議員。同時,相當數量的獨立候選人游離于馬科斯家族與杜特爾特家族競爭之外。比如,阿基諾家族的巴姆·阿基諾以獨立候選人身份當選參議員,且選票位居第二;同樣為獨立候選人、前參議院多數黨領袖潘吉利南的選票則位居第五。

小馬可斯試圖借助擔任總統的先天優勢在菲律賓政局中獨佔鰲頭,但不得不面對盤踞在地方各主要城市及國會兩院的其他政治家族的制衡。小馬可斯家族對杜特爾特家族的窮追猛打引起了其他家族勢力對國內政治家族勢力均衡被打破的擔憂,愈演愈烈的政治鬥爭也讓普羅大眾厭煩,這兩方面的因素疊加,使得兩大家族之外的其他家族勢力嶄露頭角,菲律賓國內政局也因此面臨加劇分裂的風險。

經過此輪中期選舉,菲參議院將呈現出明顯的分化,親小馬可斯的參議員至少10人,親杜特爾特的參議員數量略顯遜色,但也有6人。按照菲律賓國內法,對莎拉的彈劾案至少需要16人支援;但剩餘立場不明的8人中,至少有1人以上是明確反對該彈劾案的,如伊美。同時,參議員在審核該彈劾案時將不得不充分考慮選民的意見。

彈劾案僅僅是諸多矛盾之一,參議院的謹慎將與馬科斯家族控制的眾議院、小馬可斯政府的大膽、衝動、急於求成形成鮮明對比,彼此間的矛盾也會慢慢凸顯。

與此同時,小馬可斯領導「新菲律賓聯盟」在國會和地方選舉中佔據壓倒性優勢,這事實上也破壞了菲國內本就脆弱的政治精英集團間的力量和利益平衡。

與美國等西方國家不同的是,菲律賓國內政黨眾多,彼此關係錯綜複雜,但作為各家族爭奪政治勢力的外在形式,各政黨之間的競爭也在所難免。因此,面對小馬可斯政府的強勢政策,杜特爾特及其他家族領導的在野黨將本能地對執政黨進行制衡。

美國書寫了1898年以後的菲律賓歷史,即使1946年獨立後的菲律賓仍無法擺脫美國控制。美國對菲武裝部隊、海警、法律、媒體及政府機構的滲透不僅依靠經濟利益誘惑,更是來源於一個多世紀的積累。菲武裝部隊可以聲稱在國內政治鬥爭中嚴守「中立」,但無法撇開美國的影響。

因此,在家族和政治精英集團之外,菲律賓還存在一個由美國主導的隱形力量。美國通過多樣且持續的經濟援助、意識形態馴化、幕後操控等方式,在菲律賓建立由其控制的寡頭精英集團。這個特殊的精英群體雖然無法以公開方式和特定形式影響政治進程,但可以在各自的行業、領域、機構對菲政府的內政外交施加影響。

在小馬可斯家族執政基礎面臨動搖的背景下,擔心出現「第二個」杜特爾特的美國為了保持菲律賓作為遏制中國、收緊第一島鏈的抓手,勢必會介入菲國內政治發展。依託滲透和控制的力量,為小馬可斯領導的親美政治精英集團提供支持,鞏固菲內部的親美陣營。當然,菲律賓並不缺「反美」群體,美國的滲透和控制無疑也在進一步撕裂菲律賓國內社會認知。

美國在菲律賓的「隱形政府」,與強調獨立自主的菲政府之間不可避免地存在某種緊張關係。一方面,圍繞美國在什麼時候及多大程度能兌現對菲律賓的安全保護承諾和經濟援助,特朗普政府基於單邊主義的有限支持和有條件的支持與菲政府的「一廂情願」「迫切需求」之間存在巨大落差,彼此因而產生矛盾也難以避免。另一方面,美國越來越肆無忌憚、赤裸裸地對菲武裝部隊、海岸警衛隊等部門實施滲透,並在菲律賓修建軍事基地群和部署中程導彈系統,這在一定程度上啟動了菲民眾對於美殖時期的痛苦記憶,從而喚起又一輪的反美主義。

菲律賓國旗:Filipino residents and soldiers conduct a flag raising ceremony during the visit of Armed Forces of the Philippines military chief General Gregorio Catapang in Pagasa Island (Thitu Island) at the Spratly group of islands in the South China Sea, May 11, 2015. (Reuters)