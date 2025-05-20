兩岸瘋傳一張死亡合照　晶片界引以為恥

最近幾天，一張被晶片界稱為「死亡合影」的照片瘋傳兩岸媒體與業界。照片中6人，分別是時任紫光集團聯席總裁刁石京、華芯投資總裁路軍、紫光集團董事長趙偉國、國家積體電路產業投資基金總經理丁文武、紫光集團總裁張亞東、紫光集團聯席總裁齊聯等，目前多數人已經落馬。

這6人曾執掌中國晶片產業上萬億人民幣資本，主導中國半導體產業多個重要項目，如今不是鋃鐺入獄就是銷聲匿跡，從改寫行業版圖的操盤手，淪為時代洪流的一粒塵埃。

這其中，最新登上死亡榜單，且成為業界熱點人物的是左三的紫光集團前董事長趙偉國。5月14日因貪污、為親友非法牟利等罪，涉案超14億，被判處死刑，緩期2年執行。

也正是因為這個最新判決，引發了外界對一張中國晶片產業「死亡合影」的關注，讓這張照片瘋傳業界，甚至飄過海峽，在對岸晶片和媒體界引發關注。

曾在半導體界風光一時的紫光集團，靠著國資背景與大量併購操作，快速擴張版圖，當時擔任董事長的趙偉國成為兩岸知名人物，接受媒體採訪時更語出驚人，放言要「買下台積電，合併聯發科」，在台晶片界引發強烈反響，台業界對此非常擔心。

當時的另一個產業背景是，為扶植半導體，改變在這個領域受制於人的狀況，防止在與美國的戰略競爭中被「卡脖子」，國家未雨綢繆，於2014年9月成立了「國家集成電路產業投資基金」，業界俗稱「大基金」，想要在這個領域殺出重圍，為擺脱美國技術封鎖和經濟發展提供「芯動力」。

中國大陸紫光集團表態想合併聯發科，時任台灣金融監督管理委員會主任委員曾銘宗表示，將檢相關法規，若有必要會盡快做修正。

大基金一期於2014年9月成立，註冊資本987.2億元，最終募集資金總額為1387億元。公開資料顯示，其投資分佈大致為集成電路製造佔67%，設計佔17%，封測佔10%，裝備材料類佔6%。

大基金二期成立於2019年10月，註冊資本2041.5億元。主要聚焦集成電路產業鏈佈局，重點投向晶片製造及設備材料、晶片設計、封裝測試等產業鏈環節，支持行業內骨幹企業做大做強。

當時所有人都想不到的是，短短幾年後，紫光就遇到了大麻煩。而承擔晶片產業國家戰略任務的國家大基金，也成了一些腐敗分子眼裏的唐僧肉。最後的結果是：

中芯國際前獨董、大基金旗下華芯投資前總裁路軍，在2022年7月14日被抓。2022年7月30日，大基金總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

2020年紫光債務違約，隔年申請破產重整，跌落神壇，趙偉國則在2022年7月因涉貪被帶走調查。吉林市中院一審14日宣判，對趙偉國以貪污罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2022年紫光前總裁刁石京也被查。他曾任中國工信部電子訊息司副司長，經趙偉國延攬進入紫光集團成為其得力助手，分管晶片業務。

至於2016年接下紫光總裁推動「從芯到雲」戰略的張亞東，從地產界涉足半導體，2018年卻蹊蹺離職，2025年辭任房地開發商綠城中國董事會主席，目前雖未涉及貪腐，卻成為資本遊戲犧牲品。另一名紫光副董及總裁齊聯在2022年公司重整後，悄然離職，目前無公開涉案紀錄，或因組織調整出局。

在美國對中國晶片產業進行瘋狂封鎖與打壓的時候，這些內部蛀蟲的更瘋狂貪腐或瀆職行為，給中國在相關產業佈局帶來了損失難以估量，今天這個結果，兩岸媒體忍不住齊聲感嘆他們「實在是報應」。