習近平訪俄　與塞爾維亞總統武契奇及緬甸領導人敏昂萊會面

新華社5月9日報道，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，分別與緬甸領導人敏昂萊和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）舉行會面。習近平向敏昂萊表示，緬甸曼德勒早前發生強烈地震造成重大人員傷亡和財產損失，中方最早派出救援力量，援助緊急人道主義物資，願繼續提供幫助，支持緬方重建家園。習近平同日向武契奇表示，中方願同塞方加深戰略溝通，加大相互支持，加強貿易、投資合作，取得更多互利共贏成果。



據新華社報道，習近平向敏昂萊指，中緬是同甘共苦、守望相助的命運共同體。中緬兩國共同倡導的和平共處五項原則和萬隆精神歷久彌堅，時代價值不斷突顯。

今年是兩國建交75周年，中方將秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，同緬方深化命運共同體建設，高質量共建「一帶一路」，落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，給兩國人民帶來更多福祉。

2017年11月24日，習近平與緬甸國防軍總司令敏昂萊會面，商如何解決羅興亞危機 （敏昂萊Facebook圖片）

前不久，緬甸曼德勒強烈地震造成重大人員傷亡和財產損失，中方最早派出救援力量，援助緊急人道主義物資，願繼續提供幫助，支持緬方重建家園。中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，維護主權獨立、領土完整、國家穩定，穩妥推進國內政治議程。

雙方要深化戰略合作，持續推進中緬經濟走廊重點項目建設。希望緬方切實保障在緬中方人員、機構、項目安全，加力打擊網賭電詐等跨境犯罪。雙方要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護發展中國家正當權益。

2025年5月9日，中國國家主席習近平（右）在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與緬甸領導人敏昂萊（左）舉行會面。（X@SpoxCHN_MaoNing）

敏昂萊向習近平表示，緬甸遭受地震災害后，中方第一時間向緬方表達真切慰問，最早對緬提供援助並幫助緬救災，體現了對緬甸的胞波情誼和患難真情，緬甸人民將永遠銘記。

在習近平主席英明領導下，中國式現代化取得卓越成就。緬方高度重視對華關系，願永遠做值得中方信賴的友好鄰邦。緬方致力於推進兩國經貿、能源等領域合作，將全力確保中方在緬項目和人員安全。緬方高度贊賞中方提出的三大全球倡議和與周邊國家共建命運共同體理念，願與中方攜手應對共同挑戰。

新華社同日報道，習近平向武契奇表示，去年5月他對塞爾維亞成功進行國事訪問。一年來，新時代中塞命運共同體建設開局良好，成果有目共睹。面對世界百年變局加速演進、多重風險挑戰疊加，中塞兩國要保持戰略定力，聚精會神辦好自己的事，傳承發揚鐵杆友誼，深化拓展互利合作，高質量推進中塞命運共同體建設。

中方願同塞方加深戰略溝通，加大相互支持，加強貿易、投資合作，繼續支持有關項目建設和運營，充分發揮示范效應，取得更多互利共贏成果。

2025年5月9日，中國國家主席習近平（右）在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）舉行會面。（X@SpoxCHN_MaoNing）

習近平強調，80年前，中國人民和塞爾維亞人民在反法西斯戰爭中分別為亞洲和歐洲戰場勝利作出重要貢獻。中方願同包括塞爾維亞在內的世界各國一道，團結合作應對挑戰，共同維護世界和平和國際公平正義，維護經濟全球化成果，推動構建人類命運共同體。

據報道，武契奇表示，中國是塞爾維亞最為寶貴的朋友，一直為塞提供無私支持幫助，助力塞發展經濟、改善民生。塞方堅定不移恪守一個中國原則，始終認為台灣是中國領土不可分割的一部分。塞方願與中國擴大經貿往來，歡迎更多中國企業赴塞投資興業，將提供良好營商環境。

希望中方積極參與2027年貝爾格萊德專業類世博會。塞方贊賞中方堅定支持多邊主義，中方的理念和行動增強了國際社會維護共同利益的勇氣和信心，塞方願與中方團結應對單邊主義、保護主義帶來的挑戰。