三屆奧運舉重冠軍呂小軍　此前興奮劑檢測陽性　將被禁賽至2026年

三屆奧運冠軍得主、中國舉重名將呂小軍，2022年被檢出興奮劑陽性，國際興奮劑檢測機構（ITA）隨後對其作出暫時禁賽的決定。周四（5月22日），國際體育仲裁法庭發布（CAS）聲明稱，維持對呂小軍的4年禁賽處罰，將於2026年10月29日解禁。



呂小軍。（Getty）

2022年12月，ITA在官方網站發布公告稱，呂小軍暫時被禁賽，理由是在當年10月的一次賽外興奮劑檢測結果呈陽性。當時，呂小軍和中國舉重協會發表聲明稱，會積極配合調查，期待國際檢查機構和國際舉重聯合會盡快查清事實。

呂小軍稱，「作為一名老運動員，我一直嚴格遵守國際舉重聯合會、世界反興奮劑機構、中國反興奮劑機構有關反興奮劑的各項規定。我認為體育的價值就在於公平競爭，我堅決反對使用興奮劑等各類作弊行為，這也是我一直以來給自己設置的底線，使用興奮劑完全違背我的價值觀，也和我受到的反興奮劑教育背道而馳。」

呂小軍還表示，自己經歷了無數次大賽，也接受了幾百次興奮劑檢查，沒有一次違規。「我非常熱愛舉重事業，作為一名舉重運動員，我已經乾乾淨淨的贏得了幾乎所有的榮譽，我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。我將配合相關機構展開調查，查出問題的真正原因，還自己清白。」

呂小軍。（微博片段截圖）

公開資料顯示，現年40歲的呂小軍曾奪得3枚奧運會舉重金牌，分別是2012年倫敦奧運77公斤級、2016年里約奧運77公斤級，以及2020年東京奧運81公斤級。

不過，CAS最新公告顯示，當時在對呂小軍的檢測中，檢出的物質為重組促紅細胞生成素（rEPO），該物質被列入2022年世界反興奮劑機構（WADA）禁用清單S2類禁用物質。2024年5月，國際舉聯向CAS提交仲裁請求，要求認定呂小軍違反國際舉聯反興奮劑規則，以及對呂小軍處以自CAS裁決之日起為期四年的禁賽。

呂小軍曾奪得3枚奧運會舉重金牌，分別是2012年倫敦奧運77公斤級、2016年里約奧運77公斤級，以及2020年東京奧運81公斤級。（Reuters）

在完成證據交換程序後，2025年4月2日通過視像會議舉行了聽證會。負責本案的獨任仲裁員認定，運動員使用rEPO的行為構成違反國際舉聯反興奮劑規則。因此，除非運動員能夠證明違規行為非故意，否則通常應適用四年禁賽。獨任仲裁員指出，呂小軍未就「非故意」可能性提出任何論證。

公告還稱，運動員的主張是其未違反反興奮劑規則，應免除所有指控。即便被認定違規，他也沒有提出任何關於為何應減輕禁賽期的替代性理由。仲裁員確認，案件提交CAS的延遲並非呂小軍的責任，因此決定將禁賽期追溯至2022年10月30日，即導致違規的樣本採集日。

因此，呂小軍自2022年10月30日起至2022年12月20日（即運動員臨時禁賽開始日）期間的所有比賽成績均被取消，並產生包括沒收獎牌、積分和獎金在內的所有相應後果。