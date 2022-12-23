中國三屆舉重奧運冠軍呂小軍　興奮劑檢測呈陽性或將面臨重罰

三屆奧運冠軍得主、中國舉重名將呂小軍，被檢出興奮劑陽性，國際興奮劑檢測機構（ITA）對其作出暫時禁賽的決定，若最終被判決違反興奮劑條例，他或將面臨重罰，甚至被收回奧運金牌。中國舉重協會對此表示，「深感震驚」，並指相信國際檢查機構和國際舉重聯合會會查清事實，做出公正的裁決。



呂小軍被檢出興奮劑陽性，國際興奮劑檢測機構（ITA）對其作出暫時禁賽的決定。（微博@舉重呂小軍）

ITA周四（22日）在官官方網站發布公告指，呂小軍在今年10月30日的賽外檢測提供的樣本中，被檢出促紅細胞生成素（EPO），這是被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用物質清單，規定運動員在賽中和賽外都不得使用該物質。

根據國際舉聯的反興奮劑條例，呂小軍因此被暫時禁賽，不過他仍有開啓B瓶樣本復檢的權利。而ITA是受國際舉聯委託、獨立進行興奮劑檢測的機構，接下來將全權負責此事的調查。

周五（23日），呂小軍在微博回應事件稱對此非常震驚，「作為一名老運動員，我一直嚴格遵守國際舉重聯合會、世界反興奮劑機構、中國反興奮劑機構有關反興奮劑的各項規定。我認為體育的價值就在於公平競爭，我堅決反對使用興奮劑等各類作弊行為，這也是我一直以來給自己設置的底線，使用興奮劑完全違背我的價值觀，也和我受到的反興奮劑教育背道而馳。」

呂小軍是三屆奧運冠軍得主。（微博@舉重呂小軍）

呂小軍表示，在自己24年的舉重運動生涯中，經歷了無數次大賽，也接受了幾百次興奮劑檢查，沒有一次違規。自2022年8月複出以來，短短4個月時間，亦合共接受了興奮劑檢查8次。「我非常熱愛舉重事業，作為一名舉重運動員，我已經乾乾淨淨的贏得了幾乎所有的榮譽，我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。我將配合相關機構展開調查，查出問題的真正原因，還自己清白。」

同日，中國舉重協會亦發表聲明稱，一直以來，中國舉重協會在反興奮劑工作中以「零容忍」的態度追求「零出現」的目標。僅2017年至今，中國舉重運動員就接受了賽內賽外興奮劑檢查達5000多次，未出現1次違規行為。「我們將一如既往地維護舉重運動的乾淨和純潔；運動員使用興奮劑，嚴重違背體育道德和奧林匹克精神，危害體育事業和運動員身心健康，我們決不姑息和容忍。」

聲明還指，相信國際檢查機構和國際舉重聯合會會查清事實，做出公正的裁決，在嚴厲打擊興奮劑違規行為的同時，也會保障乾淨運動員的合法權利。