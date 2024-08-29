跳水冠軍陳藝文親揭遭男記者造謠性取向　揚言落興奮劑讓她禁賽

8月28日，剛在巴黎奧運會奪得跳水雙料冠軍的中國跳水名將陳藝文，在Instagram連發數十條動態稱，自己遭一名體育記者在微信聊天群中對其性取向惡意造謠，還有微信群中的網民稱，要給她「搞點興奮劑」讓她終身禁賽。陳藝文在帖文中回擊，或用法律武器維權。



中國跳水運動員陳藝文在巴黎奧運女子雙人、單人三米板項目上獲得冠軍。（視覺中國）

在剛剛結束的巴黎奧運會上，中國跳水運動員陳藝文在女子雙人和單人三米板摘得兩面金牌。她與搭檔昌雅妮也因各種友好互動，被網民親切稱為「溫文爾雅CP」，惟個別人士以此對陳藝文的私生活造謠誹謗。

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8月28日，陳藝文在Instagram上曝光一名造謠自己的男記者。據曝光截圖顯示，該記者微信名為「小騎士」長期在國外，地區為德國。這名叫「小騎士」的男記者在微信群組中用「不男不女」形容陳藝文，還稱陳藝文即是同性戀，也是異性戀，甚至暗示陳藝文使用激素類藥物。

另有一名地區為重慶、微信名為「范法小monkey」的網民在群組中揚言，要在陳藝文的飲食裡「搞（加）點興奮劑，讓她尿檢查出來，終身禁賽」。

陳藝文在動態中回擊表示，本不想理會但對方愈來愈過分，而這樣的聊天記錄還有成千上萬條，也足以作為證據交由律師處理。她質問對方稱，「作為體育記者，還參加（報道）過我們比賽的記者，不敢相信你是帶著什麼心態去參加（報道）比賽。」

陳藝文還表示，「一直沒處理是因為請律師要錢，想省這點錢，真是給你臉了。」相信其會用法律維護自己權益。

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陳藝文的Instagram帖文，被網民轉發到內地社交平台，引發關注。8月29日，陳藝文所屬的廣東省體育局表示，還不清楚事件。對於陳藝文維權是否會介入幫助等問題，工作人員則表示，陳藝文目前還在國家隊，他們稍後將了解事件。截至目前，中國跳水隊還未對相關事件作出回應。

巴黎奧運會期間頻發造謠運動員的事件。29歲網民對中國乒乓球選手陳夢和其教練馬琳「造黃謠」，遭社交平台禁言，並被警方以刑事案件逮捕。此後，廣西警方又逮捕一名在網絡惡意中傷、詆譭國家運動員吳艷妮的47歲網民。

本次在聊天群組中造謠，陳藝文又該如何維權？

《上遊新聞》採訪知名刑事辯護律師、河南澤槿律師事務所主任付建，他表示，「奧運冠軍陳藝文將此事曝光到社交媒體，是其合理表達自身權益的方式，有助於引起公眾的關注，更好地維護自身合法權益。」

付建律師分析：「被侵害人是有權提起民事訴訟的，要求侵權人承擔民事賠償責任，包括停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等。此外，按照《治安管理處罰法》規定，公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款。如果相關證據達到了《刑法》標準，還將被處以有期徒刑和拘役。」

付建律師建議：「第一步是保存好相關證據，如聊天記錄等；第二步可以考慮向社交平台舉報或向法律機構尋求幫助，維護自己的合法權益。同時，整個維權過程應保持冷靜和理性，避免情緒化回應。」