中美關稅戰暫歇　智庫：半導體等關鍵技術領域脫鉤風險仍存

近日，中國宏觀經濟研究院院長黃漢權表示，中美之間的關稅問題暫時獲得喘息空間，預測關稅戰對中國經濟的影響程度將有所下降。但他指出，中美在某些領域的脫鉤風險仍然存在，特別是在半導體等關鍵技術領域。



黃漢權提到，根據中美達成的階段性協議，美國已對部分對等關稅措施進行90天的暫緩。如果雙方能在這段時間內達成進一步的協議，關稅戰對中國經濟增長的影響將從之前預測的超過1個百分點降至0.5個百分點以內。

儘管關稅有所減少，黃漢權強調，美國在部分領域推動脫鉤的努力不會停止。他指出，自拜登政府以來，美國的「小院高牆」策略不斷擴大，特別是在半導體、人工智慧、鋼鐵、鋁等高科技和基礎工業產品以及民生用品等領域。

此外，黃漢權提到中國應加強研發和自立自強，同時主動反制美國的措施，例如限制稀土等戰略性礦產品的出口，以市場為手段應對挑戰。

在美國於4月推出對等關稅措施後，中國積極推動「出口轉內銷」策略，以幫助外貿商在出口受阻時，將產品銷售到國內市場。這一策略在過去的金融危機和疫情初期曾經實施過。

黃漢權指出，出口轉內銷是一個艱難的調整過程，外貿商需要在內銷市場中創造增量，並根據消費者需求進行產品調整。他還表示，當前的消費環境與以往大相徑庭，中國民眾的消費能力明顯提升，消費結構從滿足基本需求轉向追求更高生活品質，擴大內需和提振消費將是經濟工作的首要任務，這需要更強有力的政策支持。