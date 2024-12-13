假月餅、真劇本、詛咒嘲諷風波不斷　內地5大「翻車」網紅今何在

12月11日，久未露面的內地頂流網紅主播小楊哥因「掉粉」再度引發關注。經歷「假月餅事件」後，據第三方數據平台顯示，相較於今年3月時的1.22億粉絲，當前小楊哥的抖音平台粉絲量已跌至1.12億，短短9個月掉粉近1000萬。目前，小楊哥依然處在平台掉粉榜前列，最近30天掉粉高達117.9萬，日均掉粉近4萬。



今年以來，包括小楊哥、「貓一杯」、「東北雨姐」在內的多個內地頂流網紅主播，先後因不當言論、劇本造假、帶貨質量、虛假宣傳等問題卷入負面風波，粉絲量也創下「一夜掉粉近百萬」「3天掉粉200萬」等光速掉粉紀錄。



「三隻羊美誠假月餅」風波 小楊哥：9個月掉粉近1000萬

據第三方數據平台顯示，今年3月，小楊哥的抖音平台粉絲量為1.22億，當前已跌至1.12億，短短9個月掉粉近1000萬。目前，小楊哥依然處在平台掉粉榜前列。

頂流主播小楊哥9個月掉粉近千萬，並非僅因「假月餅」風波造成。今年以來，小楊哥及旗下三隻羊公司接連因帶貨被點名、喊話。

先是被央視「3·15」晚會曝光梅菜扣肉涉嫌違規使用槽頭肉，後被王海打假五常大米、原切牛肉卷等產品。6月茅台酒風波中，三隻羊承諾若官方鑒定為假冒產品將先行賠付。9月前後，因帶貨大閘蟹又遭遇快手主播辛巴炮轟，辛巴稱如果三隻羊一周內不對消費者負責，自己將拿出1個億，幫助三隻羊賠付消費者及售後。相關數據顯示，8月31日至9月12日，小楊哥抖音平台賬號掉粉超105萬，而對手辛巴的快手平台賬號漲粉92.7萬。

中秋節前夕，小楊哥的「三隻羊」引來最大風暴。小楊哥及三隻羊在直播間稱，美誠月餅是香港本地「高端月餅」「有貴族血統」，引發廣泛質疑和舉報。9月26日，合肥市聯合調查組通報稱，三隻羊直播帶貨「香港美誠月餅」「澳洲谷飼牛肉卷」構成虛假商業宣傳，罰款6894.91萬元，並責令暫停經營限期整改。

受「假月餅事件」影響，三隻羊旗下的帶貨賬號基本暫停直播帶貨，同時也在瘋狂掉粉。截至9月18日，瘋狂小楊哥（小楊哥抖音賬號）30天內掉粉接近300萬，當時的粉絲數量為1.17億。

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內媒《上游新聞》報道稱，目前抖音賬號瘋狂小楊哥仍能正常關注，不過，其最後一次影片更新時間為今年8月22日，賬號商品櫥窗呈清空狀態。直播動態顯示，其最後一次直播時間停留在9月7日晚，甚至缺席了今年「雙十一」直播。

杜撰「小學生秦朗巴黎丟作業」 貓一杯：4000萬粉絲一夜歸零

雖然小楊哥9個月掉粉近千萬，仍有1億多的龐大粉絲群。而另一位擁有4000萬粉絲的超級網紅，卻在一夜間歸零，如今連賬號都找不到了。

今年2月16日，在全網擁有約4000萬粉絲的短影片網紅博主「Thurman貓一杯」發布影片稱，在巴黎街頭一個法國人遞給她兩本寒假作業，稱是在廁所撿到的，請她幫忙還給主人。

影片一經發布，僅在抖音平台，4天點讚量達到549.8萬、評論量36萬、轉發量207萬。由於事件的離奇劇情，加上「秦朗舅舅」等人的蹭流量鬧劇，不少網民向各大平台舉報該影片涉嫌造假、擺拍。

其後，杭州警方對事件立案調查，並於4月12日通報表示，查詢符合秦朗年齡段的小學生沒有出境紀錄，「貓一杯」所發布的「在巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」影片，系其人為策劃，按編造影片腳本擺拍的，涉嫌傳播網絡謠言。公安機關已對網紅博主徐某某、編導薛某以及涉事公司處以行政處罰。

「Thurman貓一杯」的照片（微博圖片）

「Thurman貓一杯」道歉影片（微博圖片）

通報發布後，4月12日，「貓一杯」在多個平台公開道歉，承認造假，其多個社交平台帳號也出現掉粉情況。截至4月13日中午，一天掉粉達到40萬左右，旗下服飾品牌也宣布閉店。

4月13日，抖音、微博、微信等多個社交平台紛紛發通告，關閉或封禁「貓一杯」賬號，4000萬的龐大粉絲群，一夜歸零，且截至目前仍無法搜索到「貓一杯」的相關賬號。

涉虛假商業宣傳 東北雨姐：兩月掉粉370萬仍在禁言中

從9月23日到10月13日，一度在抖音平台擁有2450萬粉絲的大網紅「東北雨姐」，從爆火到「翻車」、掉粉、被處罰，僅用了短短20天。

2023年下半年，扛半扇豬、壘豬圈、挑大柴，做事雷厲風行，甚至是彪悍的「東北雨姐」，在2022年末到2023年初的52天內，粉絲從100萬猛增到500萬。她也被譽為「戰狼版李子柒」，網民認為她的影片展現了更真實的鄉村生活。今年9月前後，「東北雨姐」直播帶貨4場，場均觀看人次500多萬，被劃分為「頭部達人」。

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10月12日央視報道稱，「東北雨姐」直播推廣紅薯粉條時，存在「虛假或者引人誤解的商業宣傳」，被處沒收違法所得和罰款共計165萬元，並責令暫停經營限期整改。此次風波前，「東北雨姐」僅在抖音平台的粉絲就高達2450萬。截至10月13日12時，該賬號粉絲已降至2250萬，20天掉粉量高達200萬。

「東北雨姐」此次「翻車」，是因兩名打假博主爆料。9月23日，打假博主「大娃」和「賞金獵人灰燼」爆料稱，「東北雨姐」在直播間中賣的紅薯粉條實際是木薯粉條，兩人上門維權時遭毆打。而此前，「東北雨姐」也曾卷入螃蟹造假風波。

「東北雨姐」抖音帳號還在掉粉中。

10月14日，央視新聞揭秘「東北雨姐」直播背後的真相，稱其在是「表演農村生活而非記錄農村生活」，揭露了該團隊租房建基地，按劇本拍攝造假。

目前，「東北雨姐」的抖音賬號仍未解封，平台用紅字特別提示，「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」。還有社交平台顯示，「該用戶因違反社區規定被禁止關注」。

「東北雨姐」出事前僅在抖音平台就有2450萬粉絲。截至12月12日，該賬號粉絲量降為2081萬，掉粉接近370萬。雖然有報道稱「東北雨姐」團隊一直在找機會復出，但每開設帳號都被網民舉報下架。

嘲諷年輕人搵工難 羊毛月：3天掉粉近百萬

11月中旬，擁有近千萬粉絲的網紅博主「羊毛月」，因為發布一則吐槽年輕人找工作難的影片，在網絡引發輿論聲討。同時，「『羊毛月』沒資格嘲笑每個努力生活的人」「『羊毛月』60秒影片廣告報價35萬」等話題先後登上微博熱榜。

這條爭議影片中「羊毛月」發出疑問：「現在都這麽難找工作嗎？」「這00後不是要整頓職場嗎？怎麽職場都進不去呢？」「大家找不著工作了，就都覺得當網紅好，都想來卷我們。那你們都來當網紅了，我幹什麽呢？」

「羊毛月」因嘲諷年輕人找不到工作3天掉粉近百萬。

「羊毛月」因嘲諷年輕人找不到工作3天掉粉近百萬，目前其最後一條影片是道歉影片。

事後，批評聲如潮水湧向「羊毛月」，網民斥其「何不食肉糜」。雖然11月23日「羊毛月」進行道歉，但未獲網民買賬。截至11月26日9時許，「羊毛月」賬號粉絲數跌至782萬，並且還在持續掉粉中。此前數據平台顯示，「羊毛月」11月23日的粉絲數還有877.2萬左右，即3天左右的時間掉粉近百萬。

相關資料顯示，「羊毛月」本名楊悅，1996年9月出生，本科就讀於中國傳媒大學播音主持藝術學院，2018年保送到北京大學新媒體研究院。他的影片內容主要包括旅行分享、日常生活記錄、個人見解等。

截至12月12日，「羊毛月」的抖音賬號粉絲已減至735萬，最新影片仍是11月23日的「對不起」道歉影片。其賬號直播動態顯示，最新一期直播是10月1日，近期沒有直播紀錄。其粉絲關注功能正常，惟商品櫥窗已清零。

詛咒網民患癌 空空日記：一夜掉粉近百萬

今年7月間，只因網民的一句「不喜歡」，擁有超過500萬粉絲的知名網紅「空空日記」，在直播間內辱罵並公布網民ID帳號、頭像，引發輿論嘩然。隨後，「空空日記」發布影片道歉，然而不斷重複的「對不起」也難獲網民回心轉意，一夜間掉粉百萬。

事情源於某博主發布一篇吐槽網紅直播現狀的影片，名為「momo」的網民在影片下方評論：不喜歡網紅「空空日記」。

內地網紅「空空日記」在直播時詛咒對其「差評」的網民，引發輿論聲討。

這名網紅「空空日記」是影片博主，坐擁粉絲500多萬，以「妙語連珠」「互聯網嘴替」「三觀正」等人設贏得受眾喜愛。看到「momo」的差評，「空空日記」直接回覆「我也不喜歡你」，同時拉黑對方。「momo」爭論無果，轉而在其他社交平台吐槽此事。這篇吐槽帖文又被「空空日記」看到。竟在直播間公開「momo」的ID、頭像公開，並詛咒說，「有病就趕緊投胎」「得癌了吧」進行人身攻擊。

事件發酵後，「空空日記」粉絲一夜暴跌百萬。自7月16日起，「空空日記」就在持續掉粉，7月20日一天掉粉近百萬，一周時間粉絲數從550萬掉到344萬，少了200萬粉絲，仍在持續掉粉中。7月24日，其粉絲量僅余341萬。網民們留言：「每個人都必須喜歡『空空日記』，不然就會被網暴。」「癌症不該成為你詛咒人的工具！」

事後，「空空日記」發布影片道歉，承認攻擊謾罵屬實。有人翻出「空空日記」此前言論，「我最恨的就是霸淩的人」，質疑其言行不一：「很諷刺，他曾經說抵制霸淩，現在終成霸淩者！」

12月12日，「空空日記」在抖音平台粉絲量已降至275.8萬，與巔峰時間相比，粉絲量折半。其最新影片仍是7月18日的道歉影片，其商品櫥窗也清空，但粉絲功能仍能正常關注。