福建艦加緊海試入列　專家：採用彈射起飛優勢明顯，模式更有彈性

5月24日央視新聞報道指出，中國首艘彈射型航空母艦福建艦正加緊海試，該艦入列後的航母作戰模式將更靈活。據報道，作為中國首艘彈射型航空母艦，福建艦正在加緊進行海試。



2024年5月8日下午3時許，中國第三艘航空母艦福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統裝置一系列測試，達到了預期效果。下一步，福建艦將按既定計畫開展後續試驗工作。（新華社）

報道指，與常規航母相比，福建艦採用彈射起飛的優勢明顯，首先是戰鬥機可以滿載燃料和彈藥起飛，相當於直接提升了戰機的作戰能力。同時彈射起飛還可讓航母具備搭載固定翼艦載預警機的能力，從而大幅提升航母的預警探測和對艦載機的空情保障與指揮調度能力。

官方透露福建艦可已經開建了一艘同型姐妹艦，而外界最關切的是新建的航母是常規動力還是核動力。（騰訊網）

此外，電磁彈射器還可以方便地控制彈射力度，大到運輸機、預警機，小到無人機的各類機型都能以彈射方式從航母上起飛，使航母的作戰模式更靈活。

中國軍事專家曹衛東說，當採用電磁彈射之後，福建艦每晝夜起降的飛機可以大幅度上升，海上爭奪制空權、制海權的能力就非常強大。

福建艦第三次試航畫面。（微博）

曹衛東稱，當福建艦進行上述海試時，像殲-35等隱身戰機能夠上艦的也在進行試飛和試驗，這個作戰能力就更強，「所以我覺得福建艦入列後，可以大大提升人民海軍近海防禦和遠海護衛作戰的能力」。

5月24日央視新聞報道指出，中國首艘彈射型航空母艦福建艦正加緊海試，該艦入列後的航母作戰模式將更靈活。

2024年12月福建艦據傳已完成第五次海試，分析認為，福建艦進行艦載機的起降測試，表明最關鍵的電磁彈射器運轉正常。

對於福建艦今年（2025年）3月據傳展開第七次海試，中國國防部記者會上回應時說，福建艦開展海上試驗是建造過程中的正常安排，「大家平常心就好」。