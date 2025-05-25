哈佛中國學者：將赴美國以外大學工作　很高興能在此時離開美國

美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格。官媒《環球時報》引述哈佛一名中國訪問學者稱，美國高校的優勢正在快速流失，他自己不久前剛接到了一個美國以外的大學的工作邀請，「我很高興，能夠在此時離開美國」。



2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

報道引述這名匿名中國訪問學者稱，事實上，最近一段時間，在美國的學術界，很多人都開始考慮去加拿大工作，因為許多人對美國的科研環境感到悲觀。

這名中國學者認為，美國高校曾憑藉豐厚的科研資金和國際化環境吸引全球頂尖人才，但現在這些優勢正在快速流失：科研經費遭到壓縮，尤其是那些與當前政府政策立場不符的研究項目更被直接卡住，哈佛等大學更面臨嚴重的財政壓力，許多教授甚至捐出部分薪水支持學校渡過難關。

這名中國學者稱，「一個更大的問題是，現在的狀況究竟會持續多久，未來會不會有更多類似的政策？人們擔心，還會有更糟的情況發生。」

2025年4月17日，美國麻薩諸塞州，圖為哈佛大學畢業生在校內抗議特朗普政府施政。（Reuters）

此外，報道引述正在哈佛做訪問學者的清華大學社會科學學院博士生毛克疾認為，美國政府針對哈佛的一系列舉動，更像是一種「反精英」的政治姿態，其對象是美國傳統精英階層代表的機構和理念。

毛克疾表示，「這更像是當前政府迎合其政治基本盤、獲取影響力，並滿足情緒的『政治表演』。」他表示，這些舉動雖然也許能為他贏得基本盤的「喝彩」，但卻是以犧牲美國高校聲譽乃至美國國家「軟實力」為代價的。