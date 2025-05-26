人民日報發聲「反內捲要出手」　籲摒棄打價格戰避免多輸結局

《人民日報》今（26）日發表一篇評論文章，指出當前中國多個產業出現低水平的「內捲式」競爭，不但浪費社會資源，亦難以為繼，甚至可能導致多輸結局。文章呼籲官方在必要時應「該出手時就出手」，統籌好有效市場與有為政府之間的關係，讓「看得見的手」成為推動良性競爭的「賦能之手」。



這篇題為《反「內捲」該出手時就出手》的評論，特別點名外賣行業競爭激烈，強調「相關部門及時規範競爭秩序，並不是叫停競爭，而是引導平台企業摒棄打價格戰，打開思路，從爭奪存量轉向創造增量，加強技術創新，重視差異化發展，回歸到良性競爭的正途」。

文章指出，平台經濟作為內地新興業態的重要組成部分，其發展需要有序、健康。政府應善用規劃與監管工具，引導企業遠離惡性競爭，提升產業質量與效能。

內地社會「內捲」的議題近年來備受輿論關注。圖為北京夜晚燈火通明的寫字樓。（視覺中國）

評論指出，中國市場監管總局近期聯同四部門，約談京東、美團與阿里巴巴旗下的「餓了麼」等外賣平台，要求企業公平有序競爭，共同營造良好的市場環境，加強內部管理，促進平台經濟規範與高質量發展。

國家發改委政策研究室副主任李超上周也曾指出，中國經濟正處於新舊動能轉換階段，新產業、新業態與新模式不斷湧現，傳統產業也在加快轉型升級。李超表示，過程中部分行業出現結構性問題，一些企業陷入內捲式競爭，突破了市場競爭的邊界和底線，必須加以整治。

評論指出，要避免陷入「唯流量、唯低價、唯補貼」的惡性循環，政府與企業應共同推動創新驅動和高質量發展，讓市場競爭真正回歸理性與可持續。