「十五五」即將啟動　習近平強調決策三原則：科學、民主、依法

中共中央總書記習近平近日就「十五五」規劃編制工作作出重要指示，強調要堅持科學決策、民主決策、依法決策，將頂層設計與問計於民有機統一，加強調研論證，廣泛凝聚共識，切實提升規劃編制質量。



《新華社》今（19）日報道，習近平指出，科學制定和接續實施五年規劃，是黨治國理政的一條重要經驗，也是中國特色社會主義的重要政治優勢。此次「十五五」規劃的編制與實施，對於全面落實中共二十大戰略部署、推進中國式現代化具重大意義。

習近平表示，要注重目標任務與政策舉措的系統性、整體性、協同性，強調要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗，高質量完成規劃編制工作。

4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

報道指出，內地將於2026年開始實施「十五五」規劃，目前已著手起草規劃建議文件。按照習近平的指示精神，相關部門近期將透過多種形式徵詢幹部群眾、專家學者等各方意見。

報道提到，習近平已於4月30日在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。他表示，今年是「十四五」規劃的收官之年，當前要在加緊完成既定目標的同時，結合形勢變化，聚焦戰略重點，為「十五五」時期經濟社會發展進行科學謀劃。