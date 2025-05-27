為救落水兒子　貴州女救援隊員遭捲入暗河漩渦不幸遇難　同袍哀悼

日前，貴州省遵義市餘慶縣發生一宗悲劇，深度應急救援隊隊員楊玲為救落水兒子，結果被捲入漩渦，不幸遇難，終年46歲，事件引發了廣泛的關注與哀悼。



據悉，楊玲在救援過程中成功將其21歲的兒子救起，但最終卻不幸遇難。周一（26日），深度應急救援隊的隊友陳先生（化姓）向媒體確認了此事，並表示楊玲是一名小學教師，業餘時間積極參與各類救援行動。

陳先生回憶道，楊玲是一位熱愛戶外活動的媽媽，水性很好，從小在河邊長大。上周六（24日）下午，她與兒子及朋友們前往貴州凱里舞陽河的一段支流劃槳板。當時水流較大，其兒子的槳板翻覆並被困漩渦。楊玲勇敢地下水救援，雖然成功將兒子推向岸邊，但卻因暗流而被沖走，「就幾分鐘的事」。

事發現場。（齊魯晚報）

陳先生表示，當晚接到求助電話後，他們的隊伍立即前往現場，但由於水流湍急，救援工作面臨重重困難。最終，經過一整夜的搜尋，楊玲於翌日被找到，但不幸在送醫途中已無生命跡象。

救援過程困難重重。（紅星新聞）

陳先生形容楊玲為一位活潑開朗的人，對救援工作充滿熱情，並在隊內接受過專業培訓。她參加過數十次救援行動，深受隊友們的喜愛與尊敬。事件發生後，網友們亦紛紛發文悼念，稱讚她的勇敢與無私。

隊員向楊玲表達哀悼。（齊魯晚報）

楊玲的朋友楊先生表示，對於她的去世感到震驚，並回憶起楊玲在社交媒體上分享的劃槳活動，顯示她對戶外運動的熱愛。他提到，楊玲在進行戶外活動時非常注重安全，並時常與兒子一起鍛煉，培養其水性和戶外能力。

據報導，餘慶縣相關部門的負責人表示，楊玲在事件中展現了無私的母愛，並確認其兒子已經成年，約為21歲。而楊玲的遺體於周一火化，眾多親朋好友前來送她最後一程，表達對她的懷念與尊敬。