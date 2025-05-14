手機跌落水付費打撈未果　隔天竟定位在賣場　失主質疑有輘輷

江蘇南京的楊先生近日在河邊釣魚時，不慎將手機跌落水，他聯繫民間打撈團隊協助，但搜尋一圈並未找到手機，惟他翌日發現，其手機出現在有多間回收手機商戶的商場內。

楊先生質疑打撈師傅有所隱瞞，但對方否認。由於警方必須認定為刑事案件才能進一步調取相關信息，雙方也拿不出有效的證據，警方無法以盜竊來立案。



《揚子晚報》報道，4月11日晚，楊先生在南京市鼓樓區寶塔橋附近一處河道旁釣魚時，不慎將新買的手機跌入河，他曾落水欲自行撈回手機，但因看不清河底情況就此作罷。

4月12日晚，楊先生通過某App聯繫一捕撈隊，師傅開出的價格是3米水深以內撈上來收費1000元（人民幣，下同），撈不上來也要收費500元。當晚11時，打撈師傅落水尋手機，「下水打撈了一會就上來告訴我說，沒有找到，如果要去河泥裏摸索，得加錢」，並不願意多付冤枉錢的楊先生表示拒絕，在付過500元後離開現場，「手機是剛買了半年的蘋果16，價值大約5000多元，我覺得對方要價太高，也不一定能撈到，就覺得算了」。

打撈現場。（紫牛新聞）

打撈現場。（紫牛新聞）

然而，楊先生在打撈後的翌日查看手機定位時，卻發現手機最後定位出現在某商場內。他發現，商場內有幾間手機回收的店舖，「這幾家店舖都表示，沒有回收過我的手機，我因此報了警，但是由於手機只是遺失，也沒有更多證據，警方沒法以盜竊來立案」。

楊先生稱，丟失手機的河道岸邊並非灘塗，而是垂直的河岸，手機被水流沖到岸邊後被人撿走的可能性非常小。由於是通過App聯系後再與打撈師傅線下交易，楊先生無法通過平台對服務維權或給差評。

有通訊專家表示，有一定防水功能的手機，在跌落水後仍可運行一段時間。至於會否因陷入淤泥或遭遇干擾導致定位「漂移」，大部分情況下不會發生，手機人為拿走的可能性更高。

打撈後翌日，手機定位在某商場。（紫牛新聞）

楊先生與打撈師傅的溝通紀錄。（紫牛新聞）

楊先生的支付紀錄。（紫牛新聞）

根據打撈隊對當日的情況介紹，「考慮到事發河床存在大量黏土，手機有陷入其中的風險，在當時的情況下，我們提出的收費方案是基於專業判斷做出的合理決策。現場水流混濁，深度2.2米，當時環境昏暗、水溫較低，床表面未發現您的手機蹤跡。同時，由於河床底部金屬物質較多，使用金屬探測器會受到嚴重干擾，無法有效開展尋找工作」。

打撈公司的合夥人稱，楊先生發帖文「避雷」後，自己遭到很多非議，但是現在雙方也拿不出有效的證據，「這個號是沒辦法接單了，手機到底去哪了？我們也很困惑，希望客戶能提供更多線索，不過打客戶電話現在也不接了」。

楊先生稱，警方必須認定為刑事案件才能進一步調取相關信息，但就目前自己掌握的證據也無法證明涉及盜竊，不能立案，「不接對方電話是不想扯皮，手機現在肯定是找不回來了，發出來只是想給更多人提個醒」。