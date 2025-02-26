北京游泳網紅踩冰落水溺亡　知情人：他曾告訴圍觀者不要冒險救他

內媒《上游新聞》報道，經常在北京永定河大橋下游泳的網紅博主「永定河游泳的螞蟻」不幸溺亡。有知情人透露，螞蟻於2月10日在永定河大橋踩冰落水，嘗試自救30分鐘後無果後溺亡，他還曾告訴圍觀的人不要下來冒險救他。



有人獻花悼念。（上游新聞）

游泳網紅溺亡。（影片截圖）

據《上游新聞》引述知情人稱，網紅游泳博主「永定河游泳的螞蟻」確於2月10日下午在永定河大橋踩冰落水身亡。

據知情人透露，螞蟻踩冰落水後，第一時間嘗試自救，且告訴圍觀的人不要下來冒險救他，眾人便報了警，但未來得及救援，螞蟻嘗試自救約30分鐘後，估計因失溫昏迷而溺亡。

游泳網紅溺亡。（影片截圖）

還有博主表示，螞蟻是上世紀九十年代生人，也是一名退伍老兵。事發當天，螞蟻與朋友相約冬泳，因為他早到了，便在冰上溜達，誰知冰面不結實，落水後一度爬上來了，因為冰面太脆，又掉了下去。

北京大興區水資源局永定河管理所職員表示，永定河禁止游泳。但有博主表示，實際上仍有人游泳。