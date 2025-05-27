青海省政協原副主席馬豐勝被「雙開」　曾因撒拉族身份助仕途進展

青海省政協原黨組成員、副主席馬豐勝，涉嫌嚴重違紀違法被「雙開」。



經中共中央批准，中央紀委國家監委對青海省政協原黨組成員、副主席馬豐勝嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，馬豐勝喪失理想信念，背離初心使命，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不如實報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規收受禮金，違規從事營利活動；在脫貧攻堅工作中不正確履行職責；將權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，侵害群眾利益，利用職務便利為他人在資金撥付、承攬工程項目等方面謀利，並非法收受巨額財物。

馬豐勝。（網上圖片）

馬豐勝嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予馬豐勝開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，馬豐勝是撒拉族，1963年4月出生，青海省循化撒拉族自治縣人。他長期在青海任職並曾主管扶貧工作，曾任青海省循化縣委副書記、縣長，海東地區行政公署副專員，青海省扶貧開發局黨組書記、局長等職。2021年，他任青海省政協副主席。2024年12月11日消息，馬豐勝被查。

馬豐勝是撒拉族。（網上圖片）

內媒報道指，撒拉族是一個人口非常稀少的民族，全國僅有十多萬人。馬豐勝出生和長期工作的循化撒拉族自治縣是撒拉族居住最多的區域，也是全國唯一的撒拉族自治縣。馬豐勝的成長離不開中央對少數民族幹部的重視和培養。