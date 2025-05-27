搞權色交易、對家人失管失教　海口市委原書記羅增斌被「雙開」

海南省委原常委、海口市委原書記羅增斌，涉嫌嚴重違紀違法被「雙開」。



經中共中央批准，中央紀委國家監委對海南省委原常委、海口市委原書記羅增斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，羅增斌違背「兩個維護」政治原則，政績觀錯位，貫徹黨中央重大決策部署不堅決、打折扣，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，違規選拔任用幹部，隱瞞不報個人有關事項；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，搞權色交易；違反工作要求，干預插手行政許可事項；家風不正，對家人失管失教；目無法紀、政商勾連、毫無敬畏，通過親屬等大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

羅增斌。（網上圖片）

羅增斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予羅增斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、海南省第八次黨代會代表、海口市第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開信息顯示，羅增斌，男，漢族，1967年10月生，四川蒼溪人，1993年6月加入中國共產黨，1990年7月參加工作，四川大學生命科學學院植物學專業畢業，在職研究生學歷，理學博士。

羅增斌曾長期任職四川省林業廳，2003年任四川省林業廳副廳長，2011年任廣安市委常委、常務副市長，2013年任廣安市市長。2017年6月，羅增斌任巴中市委書記，2021年2月任綿陽市委書記。2021年9月，任四川省委常委，繼續兼任綿陽市委書記。

2022年1月，羅增斌調任海南省委常委、海口市委書記。2024年12月6日消息，羅增斌被查。