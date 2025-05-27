「西方制裁可完全承受」　內地學者：統一對中國有至高無上價值

針對近年外界關注的台海戰爭風險，內地涉台學者強調，若北京最終決定實現統一，「統一有著至高無上的價值」，即使面臨西方經濟制裁，所帶來的損失「完全是可以承受的」。



內媒《觀察者網》報道，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，當前民進黨政府一直向台灣民眾灌輸一種觀點，即「只要我們不走出關鍵的那一步，中國大陸不會打我們」。他認為，這種說法使得台灣民眾普遍相信只要不正式宣布「台獨」，北京就不會有強烈反應。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元。（上海徐匯區台辦）

盛九元直指，「問題在於，民進黨正在一步一步地逼近那個紅線，是民進黨虛假的敘事結構，把台灣民眾帶到歧途上去了」，相信大多數台灣老百姓其實並不希望發生衝突。

他進一步指出，台灣和烏克蘭的地緣與戰略條件不同，台灣作為島嶼，若爆發衝突，「美國與西方國家不可能像援助烏克蘭那樣暢通無阻、源源不斷地給台灣援助」。因此，美國若要對台提供軍事協助，勢必要動腦子、想辦法，也要付出成本和代價。

相信美國會派兵協防台灣的民眾顯著增加。圖為2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院曾首次公開兵棋推演介入台海戰爭的情況。（Facebook@War On The Rocks）

針對國際社會可能對中國實施的制裁，盛九元認為，部分台灣民眾與民進黨政府存在誤區，錯誤認為美國與西方國家將對中國發動與俄羅斯相同等級的封鎖與制裁。他強調，「這只會導致兩敗俱傷，不符合美國與西方的利益」，因為中國與全球經濟聯繫密切，「制裁中國等於制裁自己」，與中俄局勢不能類比。

2025年2月24日，英國外交部宣布對俄羅斯發起新一輪制裁，共107項，是自2022年以來對俄最大規模制裁。（英國政府網站）

盛九元重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，若真的到了中國必須實現統一的時候，「我相信對中國來說，這種可能的損失完全是可以承受的，而且內地民眾一定也會支持這種做法，因為統一有著至高無上的價值」。

他補充指出，部分台灣地區民眾與許多美國及西方國家存在一種錯誤理解，「認為我們擔心制裁，所以我們不可能動手，這種誤區建設在他們自己虛幻的敘事結構上」。