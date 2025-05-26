與中國開戰7天喪失制空權？美軍專家：加速列裝F-35應對台海戰事

美國空軍協會（AFA）旗下智庫「米切爾航空航天研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）執行主任道格拉斯．伯基（Douglas Birkey）近日發表文章，呼籲美軍必須加快列裝第五代F-35戰機，否則若與中國爆發衝突，美軍可能在西太平洋戰場於7至10天內喪失局部制空權。



台媒newtalk報道，伯基指出，面對中國軍事實力快速崛起與俄羅斯構成的雙重戰略壓力，美軍必須以F-35戰機作為當前補強戰力缺口的唯一選項。「F-35既是目前美軍填補現有戰力缺口的唯一選項，也是美軍爭取六代機發展時間的『戰略緩衝器』。」

F-35是美軍王牌機種。（視覺中國）

他以1991年「沙漠風暴」行動為例指出，當年F-117「夜鷹」雖僅佔美軍出擊架次的2％，卻摧毀了約40％的高價值固定目標，顯示具隱形能力的戰機在突穿敵方防禦系統時具「壓倒性優勢」。

文章也援引2024年以色列空軍使用F-35戰機穿透伊朗多層防空系統並成功精準打擊境內目標的實例，佐證現代戰場中隱形戰機的重要性。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，人們站洛歇馬丁出品的F-35戰機旁邊。（Reuters）

另在成本方面，伯基指出，F-35的單機價格已從早期的1.2億美元降至7800萬美元，甚至低於F-15EX戰機的造價，成為美國目前唯一具備量產能力且能與無人機協同作戰的第五代多任務戰機。

文章引用冷戰時期北約推演資料指出，若戰損率接近越戰時期每日6至8架的水平，即便五代機的損耗率僅為傳統戰機的20％，但若F-35數量未能擴增，「美軍現役機隊將可能因數量劣勢，在西太平洋衝突開始的7至10天內喪失局部的制空權」。

圖為2022年10月31日，韓國群山空軍基地，美韓舉行名為Vigilant Storm的聯合空中演習，兩架F-35戰機準備升空。（Getty）

伯基呼籲，美國應重建F-35供應鏈，將年產量從目前的60架逐步提升至120架，並在2030年前讓五代機佔美軍整體機隊比例超過50％，同時設立兩座全新的訓練中心，以支援飛行員及維修人力需求。

伯基最後警告，認為如果美軍繼續維持目前的F-35產量與列裝速度，將可能在2035年前面臨機隊規模降至冷戰以來最低水平的窘境。