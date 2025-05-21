美准將示警：解放軍攻台恐延燒美國本土　戰火將燒到加州軍工重地

《路透》專欄作家艾普斯（Peter Apps）近日撰文指出，美國正為中國可能對台動武做長期戰爭準備，一旦介入，戰火恐不僅限於亞太地區，更可能延燒至美國本土與軍事設施。儘管華府強化防衛部署，但前線補給、彈藥儲備及民間因應網攻和基礎設施癱瘓的能力仍顯不足。軍方與國會官員警告，這將不會是一場速戰速決的衝突。



報道援引美國空軍准將威克特（Doug Wickert）本月在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）向地方領袖簡報指出，中國正迅速擴張軍力，並準備打一場大型戰爭。他警告，若解放軍攻台引發美軍介入，美國本土恐在戰爭初期即遭攻擊，加州航空谷（Aerospace Valley）等關鍵軍工設施將首當其衝。

據介紹，航空谷為美國尖端軍機的製造中心，包括諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）生產、即將取代B-2轟炸機的B-21「突襲者」（Raider）。威克特表示，如果這場戰爭發生，它將會發生在這裡。他指出，中國攻擊可能包括網絡戰，癱瘓美國電力與關鍵基礎設施，「我們準備得越充分，就越可能改變習近平的盤算」。

美國B-21戰機／隱型戰機：Northrop Grumman unveils the B-21 Raider, a new high-tech stealth bomber developed for the U.S. Air Force, during an event in Palmdale, California, U.S., December 2, 2022. REUTERS/David Swanson

此外，《華盛頓時報》本月引述美國官員指出，關島在台海戰事爆發初期恐遭中國導彈鎖定。五角大廈已追加超過70億美元預算強化建設，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）稱當地駐軍是印太「先鋒」，強調美方將視其為本土防線延伸。

部分官員進一步警告，未來衝突可能包括有限度的戰術核打擊，並非全面核戰，而是針對性打擊以壓制美方反應。大西洋理事會（Atlantic Council）近期兵棋推演也顯示，解放軍攻台可能伴隨朝鮮攻擊韓國，或藉朝鮮開戰趁機對台動手，面臨的雙線作戰風險將隨之升高。

根據此前媒體報道，美國情報及軍方官員認為，北京官方已下令解放軍於2027年前完成攻台準備，雖目前尚無具體開戰跡象，但外洩戰略文件顯示，嚇阻中國攻台已被列為五角大廈首要任務。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

一名美軍高級官員表示，如果中國攻擊台灣，而美國介入，這將不是一場可以迅速結束的戰爭。他警告，這場衝突的傷亡與破壞，將遠超911事件後的任何反恐戰爭。

報道指出，五角大廈正模擬與中、俄、朝鮮甚至伊朗發生多線衝突的可能。一份提交國會的報告顯示，美國民眾尚未為供應鏈中斷與網絡攻擊等衝擊做好準備。

印太司令部則計畫利用無人機與潛艦，在台灣海峽部署所謂「地獄景觀」（Hellscape）封鎖解放軍，但也坦言中國導彈射程已大幅提升。印太司令巴帕羅（Sam Paparo）警告，中國軍演已涵蓋入侵、封鎖台灣與打擊能源設施等項目。儘管美軍目前仍具嚇阻優勢，但這一優勢正迅速流失。巴帕羅坦言，美軍在後勤、加油與武器儲備方面存在缺口。

2024年8月27日，菲律賓馬尼拉，圖為美國印度太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）發表講話。（Reuters）

然而，美軍的戰略物資短缺問題也日益嚴重。對也門的空襲行動使戰斧巡弋導彈庫存告急。代理海軍作戰部長基爾比（James Kilby）表示，若與中國開戰，戰爭將血腥慘烈、耗彈驚人。他並警告五角大廈必須擴大生產規模，即使部分武器性能不盡理想，也「總比沒有好」。