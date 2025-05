美准將示警：解放軍攻台恐延燒美國本土　戰火將燒到加州軍工重地

《路透》專欄作家艾普斯(Peter Apps)近日撰文指出,美國正為中國可能對台動武做長期戰爭準備,一旦介入,戰火恐不僅限於亞太地區,更可能延燒至美國本土與軍事設施。儘管華府強化防衛部署,但前線補給、彈藥儲備及民間因應網攻和基礎設施癱瘓的能力仍顯不足。軍方與國會官員警告,這將不會是一場速戰速決的衝突。



報道援引美國空軍准將威克特(Doug Wickert)本月在加州愛德華茲空軍基地(Edwards Air Force Base)向地方領袖簡報指出,中國正迅速擴張軍力,並準備打一場大型戰爭。他警告,若解放軍攻台引發美軍介入,美國本土恐在戰爭初期即遭攻擊,加州航空谷(Aerospace Valley)等關鍵軍工設施將首當其衝。

據介紹,航空谷為美國尖端軍機的製造中心,包括諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)生產、即將取代B-2轟炸機的B-21「突襲者」(Raider)。威克特表示,如果這場戰爭發生,它將會發生在這裡。他指出,中國攻擊可能包括網絡戰,癱瘓美國電力與關鍵基礎設施,「我們準備得越充分,就越可能改變習近平的盤算」。

美國B-21戰機/隱型戰機:Northrop Grumman unveils the B-21 Raider, a new high-tech stealth bomber developed for the U.S. Air Force, during an event in Palmdale, California, U.S., December 2, 2022. REUTERS/David Swanson