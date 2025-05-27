山東高密化工廠爆炸　事故釀5死6失聯　19人輕傷

山東高密有化工廠發生爆炸，現場有濃煙升至半空，附近大量商舖的門窗被震碎。當局表示，目前正在全力組織救援救治。截至5月27日晚19時25分，事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。



山東友道化學有限公司一車間發生爆炸。（影片截圖）

山東友道化學有限公司一車間發生爆炸。（影片截圖）

現場濃煙升至半空。（影片截圖）

現場濃煙升至半空。（影片截圖）

黃色濃煙升騰至百米高空。（影片截圖）

周二（5月27日）11時57分左右，位於高密市的山東友道化學有限公司一車間，發生爆炸事故。現場畫面顯示，爆炸引發巨大衝擊波，附近商舖門窗玻璃大面積碎裂，黃色濃煙升騰至百米高空，並有管道泄漏不明氣體。

據附近商戶介紹，雖然距離爆炸點有幾公里，但仍感受到強烈震感，部分建築受損嚴重。化工廠附近社區的居民正在疏散。而爆炸同樣導致附近學校玻璃被震碎，學生們已經暫時放假，有些學生被震碎玻璃劃傷。

高密市應急管理局表示，目前正在全力組織救援救治。截至5月27日晚19時25分，事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。

據了解，山東友道化學有限公司成立於2019年8月，位於山東省濰坊市高密仁和化工園區，佔地700余多畝，注冊資本10億元人民幣，公司現有員工300多人。

該公司聚焦於高效低毒類農藥及其專用中間體，致力於農藥、醫藥及相關精細化工中間體產品的連續流技術開發、生產、銷售。