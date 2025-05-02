有片｜一日兩宗爆炸　河南蒸餾釜爆炸1死3傷　濃煙密布蔓延至馬路

河南漯河市一間生技公司於4月30日發生蒸餾釜爆炸事故，當地應急管理局通報指出，該起事故造成1人死亡，3人受傷，目前大火已經撲滅。



網傳影片可以看到事故現場冒出大量濃煙，火勢在1個多小時後被撲滅，當局稱未造成次生災害，目前傷者生命徵象穩定，善後工作正在有序進行，事故原因正在進一步調查中。



河南漯河市一間生技公司於4月30日發生蒸餾釜爆炸事故，附近馬路都出現濃煙。（影片截圖）

河南漯河市一間生技公司於4月30日發生蒸餾釜爆炸事故，附近馬路都出現濃煙。（影片截圖）

據了解，事發地是河南漯河美迪康生物科技有限公司，目擊者拍下的影片可以看到，爆炸後黑煙往外竄，蔓延至一旁馬路的末端，但並未造成交通意外。

值得關注的是，河南爆炸同日（4月30日）13時17分左右，山西省太原市小店區光明路附近的一處居民小區發生爆炸，截至目前，爆炸造成1人死亡，21人受傷，其中6人重傷、15人輕傷，重傷人員生命體征基本平穩，2人失聯。

山西太原居民樓爆炸致1死21傷2失聯 黑煙瀰漫傷者四散逃離｜有片

另外，遼寧遼陽一餐廳29日中午12時左右發生一起嚴重火災意外，造成22人死亡。