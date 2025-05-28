對老婆屍體冷眼旁觀！丈夫偽造車禍殺妻後報警　卻因異常冷靜敗露

貴州省人民檢察院周二（27日）公布一宗案例，案中男子龍某涉偽造交通事故殺害妻子後報警求助，他本以為做得天衣無縫，詎料其冷漠的態度引起檢察官的注意，最終真相得以查明。2024年12月19日，法院一審以故意殺人罪判處龍某無期徒刑，剝奪政治權利終身。龍某不服判決，提出上訴。今年3月30日，貴州省高級人民法院經審理作出裁定，維持原判。



事緣2024年2月4日，龍某報警稱其駕駛的小貨車，在黔西南布依族苗族自治州晴隆縣下轄的茶馬鎮麻田電站路段發生交通事故，車輛突然熄火，無法正常工作，請求出警。到達現場後，民警發現車輛已翻下陡坡，坐在副駕駛座位上的龍某妻子因傷勢過重離世。

公安機關以龍某涉嫌交通肇事罪立案偵查，並商請晴隆縣人民檢察院依法介入引導偵查。警方發現，龍某血液酒精含量為0，車輛行駛軌跡無明顯異常，且事故發生後龍某也及時報警求助。

就在一切看似合理時，檢察官注意到龍某的表現過於冷靜，對妻子死亡的事實既沒有悲傷，也未表現出其他情緒，於是立即聯繫公安機關辦案人員查看執法記錄儀內容。畫面顯示，案發當日，龍某在民警到達現場後十分冷靜，完全沒有慌亂情緒，與剛發生重大交通事故人員的正常表現大相徑庭。而案發當天的接警錄音也顯示，龍某言語表達清晰、情緒穩定。

現場勘查民警也說道，當龍某妻子屍體被找到時，龍某並沒有第一時間上前，而是站在三四米處冷眼旁觀，臉上看不出著急和悲傷的表情。於是，檢察官更加懷疑這宗交通事故背後可能另有隱情，需要進一步調查。

2024年2月，晴隆縣檢察院承辦檢察官前往案發現場。（貴州省人民檢察院）

經鑒定，涉案車輛在發生事故前制動系統狀況正常，轉向系統正常，在駛出路面瞬間速度約為每小時15公里。作為有30年駕齡的司機，龍某在事故發生時完全可以採取矯正行駛方向和緊急制動避免事故發生，但現場勘驗車輛行駛軌跡卻偏向陡坡，且龍某聲稱案發當日慌亂跳車，但其身上卻未留下傷痕，不符合發生事故慌亂中跳車易發生摔傷的常識。

而在梳理龍某與死者社會關係時，民警也發現他們夫妻之間素有積怨，死者生前曾與女兒提及丈夫要殺害自己，更曾揚言要毒死龍某後自殺。

面對相關證據，龍某終於供述了案件的真相。案發當日，龍某本報駕駛自家貨車載著妻子外出進貨，期間他看著副駕駛座位上熟睡的妻子，想起了他們多次爭吵的煩心事，且妻子還揚言要毒死自己，便產生了偽造交通事故殺害妻子的念頭。在行駛至茶馬鎮一下坡路段時，龍某發現道路左邊是大陡坡，便降低車速往左打方向盤，自己打開車門從駕駛室跳車。他等車輛和妻子一同翻下陡坡後，才掏出手機報警。

2024年12月19日，法院一審以故意殺人罪判處龍某無期徒刑，剝奪政治權利終身。龍某不服判決，提出上訴。今年3月30日，貴州省高級人民法院經審理作出裁定，維持原判。