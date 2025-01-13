泰國殺妻｜王暖暖稱前夫想將其賣到緬北　至今未離婚已上報最高法

綜合內媒報道，泰國殺妻斂財案受害者、《消失的她》原型王暖暖在社交平台稱，其前夫於2019年，曾將她騙至美索邊境，意圖將其賣到緬甸。



而王暖暖至今而未能和丈夫離婚，1月13日，內媒報道指王暖暖離婚案已經在南京秦淮法院立案。因男方在泰國服刑，該離婚案已經層報至最高人民法院，開庭時間、開庭方式目前都未確定。



王暖暖稱前夫想將其賣到緬北。（影片截圖）

2019年6月9日，中國一名王姓孕婦與丈夫俞某冬在泰國遊玩時，丈夫為侵吞巨額財產而將其推下懸崖。王女士全身多處受重傷骨折，奇蹟生還。

電影《消失的她》的原型王暖暖，9月17日在社交平台公布誕子喜訊。（影片截圖）

2024年1月8日晚，王暖暖拍片稱，2019年，前夫俞曉東謊稱老家江陰有朋友在美索做生意，以她孕期多走動好生產為由，將她騙至美索邊境，「那個地方很偏僻，再趟過一條小河就過邊境線了，我覺得很奇怪，就一直追問俞曉東你朋友在這裏到底是做什麼生意？見我窮追不捨地發問，他沒辦法只能帶我暫時離開。」「後來我才知道俞曉東當天的計劃是將我和肚裏的孩子一起賣至緬北。」

王暖暖稱前夫想將其賣到緬北。（影片截圖）

王暖暖稱前夫想將其賣到緬北。（影片截圖）

據《現代快報》報道，王暖暖與俞某冬至今仍未離婚。王暖暖的代理律師表示，對於二人的離婚案，最高人民法院已與泰國方面進行了交涉，但開庭時間一直未定。該案大概率為視頻開庭，因為除了這個方式沒有其他合適的方式，但具體的開庭時間、方式仍未最終確定。