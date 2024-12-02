泰國殺妻斂財｜墮崖孕婦仍未離婚　男方索賠3000萬精神損失費

電影《消失的她》的原型王暖暖（化名），2019年在泰國被丈夫俞某冬推下懸崖，奇蹟生還，惜未能保住腹中胎兒。曾被判定不孕不育的她，於今年9月誕下一子。

近日，王暖暖在直播間透露至今仍未離婚，俞某冬甚至要求她賠償3000萬（人民幣，下同），作為精神和青春損失費。



王暖暖在直播中透露，由於雙方的案件在司法上是空白，6、7年也不判離婚。若兒子要落戶，生父只能是丈夫俞某冬，程序上他們依舊是合法夫妻，她表示不能接受。

王暖暖稱，俞某冬和他的母親認為3000萬是精神損失費，「人家明確的提出來要3000萬，你現在給，馬上就簽字（離婚），你不給就不簽」；俞母甚至向她稱「如果不是因為你的生意做得太成功了，怎麽會勾引我兒子做出錯的事情？」。

王暖暖在直播間透露至今仍未離婚，俞某冬甚至要求她賠償3000萬，作為精神和青春損失費。（影片截圖）

內地媒體報道，由於俞某冬在泰國坐牢，導致夫妻雙方形成跨國「人戶分離」狀態，即夫妻雙方均為中國公民，但一方居住在國內、一方居住（滯留）在國外的分離狀態。

跨國「人戶分離」的離婚訴訟過程繁瑣，需要通過「外交途徑」送達訴訟文書，由高級人民法院交外交部領事司轉遞，按照規定程序處理，例如按對方要求對訴訟文書進行文字翻譯等，在被告所在國的法律允許郵寄送達的，可以郵寄送達訴訟文書。

然而，國際郵寄有派遞慢及寄失的風險。在國內，送達訴訟文書自郵寄之日起滿6個月，（且根據各種情況認定訴訟文書已經送達的）可自期滿之日視為送達有效。若要等整個離婚流程走完，起碼要耗時將近1年。

5年前被判定不孕不育 《消失的她》原型官宣生子：終再擁抱奇蹟

電影《消失的她》的原型王暖暖，9月17日在社交平台公布誕子喜訊。（影片截圖）

據此前報道，2017年，王暖暖在一場聚會上認識俞某冬，後來兩人結婚，但婚後的俞某冬露出真面目，喜歡賭博並且欠有外債。王暖暖不斷幫丈夫還賭債，直至2019年3月，剛懷孕的王暖暖得知俞某冬再欠下200萬賭債，但她只同意幫忙償還一半。眼見拿不到錢了，俞某冬幫王暖暖購買保險，受益人是他。

2019年6月9日，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園看日出時，被俞某冬推下懸崖。幸她被遊客發現後送院，經搶救後奇蹟生還，但腹中胎兒存活到5個半月時，因其身體原因流產。

2023年6月，泰國皇家法庭三審判決結果公布，俞某冬蓄意謀殺未遂的罪名成立，被判囚33年零4個月。該案三審判決為終審判決。俞某冬被判需支付民事賠償520萬泰銖（折合約121萬港元）。