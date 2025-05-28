國家國防科工局原副局長張建華被查　今年已有24中管幹部落馬

據中央紀委國家監委網站周三（28日）消息，國家國防科技工業局原黨組成員、副局長張建華涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨著張建華被查，今年已有24名中管幹部宣告落馬，其中5月已有6人被查。



公開資料顯示，張建華1961年8月生，江蘇宜興人。1983年8月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，北京理工大學畢業，研究生，工商管理碩士，高級會計師。

1983年8月至1990年2月，張建華先後在兵器工業部、國家機械委、中國北方工業（集團）總公司工作。1990年2月至1996年7月，先後任中國兵器工業總公司副處長、處長；1996年7月，任中國兵器工業總公司財務會計局副局長。

1998年7月，張建華任國防科學技術工業委員會副司長，2005年2月任國防科學技術工業委員會軍工項目審核中心主任，2008年1月任國防科學技術工業委員會軍工項目審核中心主任、黨委書記，2008年11月任國家國防科技工業局軍工項目審核中心主任、黨委書記、發展研究中心主任，2009年4月任國家國防科技工業局司長，2011年1月任國家國防科技工業局總工程師。2013年1月，任國家國防科技工業局副局長。