受賄逾1.34億　湖南省人大常委會原副主任彭國甫一審判死緩

海南省第一中級人民法院周二（27日）公開宣判湖南省人大常委會原黨組成員、副主任彭國甫受賄案，對被告人彭國甫以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對追繳在案的彭國甫犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明，2004年至2023年期間，被告人彭國甫利用擔任湘潭大學黨委書記、湖南省懷化市委書記、湖南省政協副主席、湖南省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務提拔等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.34億餘元人民幣。

庭審現場。（央視新聞）

海南省第一中級人民法院認為，被告人彭國甫的行為構成受賄罪。彭國甫受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於彭國甫受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物大部分已追繳到案，具有多個法定、酌定從輕處罰情節，依法對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。