宴請收禮不離「茅台酒、中華煙」　中紀委點名通報6宗海南違紀案

中央紀委國家監委網站通報，海南近期有多名公職人員因違規收受茅台酒、香煙等禮品及參與宴請遭嚴肅處理。當局強調，將持續推動「違規吃喝」問題集中整治，杜絕以禮謀私、以酒斂財的不正之風。



據通報，此次涉及的6起違紀案例均發生在海南省，涉事人員包括人大常委會原副主任、自然資源局調研員、縣級協會幹部及環衛管理站站長等，均在任職期間多次違規收受禮品、禮金及接受宴請。其中，茅台酒、中華牌香煙、購物卡、名貴補品等物品在多起案件中重複出現，部分人員甚至涉及以公款套現、參與娛樂活動等行為。目前，多人已被開除黨籍或公職，相關涉嫌犯罪問題亦已移交司法機關依法處理。

通報案例如下：

通報顯示，三亞市人大常委會原黨組成員、副主任林有熾違規收受禮品禮金、接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2016年至2019年，林有熾多次違規收受管理服務對象所送茅台酒、華為手機等禮品和禮金；2020年至2024年，林有熾多次在某傳媒有限公司內部食堂違規接受管理服務對象安排的宴請，並飲用年份茅台酒。林有熾還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年12月，林有熾被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

林有熾

海南省林業局森林防火處二級調研員吳其方違規收受禮品、接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2024年，吳其方違規收受管理服務對象所送茅台酒、中華牌香煙等禮品。2024年8月、2025年3月，吳其方違規接受管理服務對象安排的宴請，並飲用茅台酒，在深入貫徹中央八項規定精神學習教育期間頂風違紀。2025年4月，吳其方受到黨內嚴重警告處分。

此外，海口市自然資源和規劃局原一級調研員龍舒華違規收受禮品等問題。2013年至2022年，龍舒華先後多次違規收受管理服務對象所送超市購物卡、飯店消費卡、茅台酒、香煙等禮品。龍舒華還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年11月，龍舒華被開除黨籍，按規定調整其享受的待遇，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

海南澄邁縣科學技術協會原黨組成員周志堅違規接受宴請及娛樂活動安排、違規收受禮品禮金等問題。2020年，周志堅多次違規接受管理服務對象安排的宴請，參加管理服務對象安排的KTV娛樂活動；2020年至2021年，周志堅多次違規收受管理服務對象所送茅台酒、中華牌香煙等禮品和禮金。周志堅還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年1月，周志堅被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

海南瓊海市自來水公司原經理郭興違規收受禮品禮金。2019年至2021年，郭興多次違規收受管理服務對象所送冬蟲夏草和花旗參片等禮品和禮金。郭興還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年2月，郭興被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

海南臨高縣新盈鎮環境衛生管理站原站長王福海違規收受禮品禮金、接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2016年至2020年，王福海多次違規收受管理服務對象所送中華牌香煙、五糧液白酒、茶椅等禮品和禮金；2016年至2019年，王福海多次違規接受管理服務對象安排的宴請；2014年至2018年，王福海多次授意他人通過虛報差旅費用、公車油費、酒店住宿費等方式套取公款用於違規吃喝。王福海還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年11月，王福海被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。