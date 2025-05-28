解放軍校兵推點名B-52最危險　可從關島遠程打擊中國內陸

一項由內地軍事院校主導的兵棋推演研究顯示，美軍冷戰時期服役至今的B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機，因其具備遠程打擊與攜帶核武的能力，被評估為對中國構成最大戰略威脅的美國軍機，甚至高於現役的F-22與F-35等隱身戰機。



該研究由中國空軍預警學院王秉傑團隊主導，發表於《現代防禦技術》期刊。報告模擬美軍對解放軍海軍艦隊與內陸目標發動「滲透性反空作戰」（penetrating counterair operation）時的情境，發現B-52可從位於關島或印度洋迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）的基地，發射AGM-86B巡航導彈，避開中國防空系統打擊航母戰鬥群與內陸軍事設施，對中國「二次核反擊」戰略構成潛在威脅。

2020年2月，美軍B-52轟炸機駛進台灣附近巡航。（美國空軍官網）

研究指出，儘管中國已部署紅旗-9（HQ-9）與俄製S-400等中遠程防空系統，但B-52能夠以射程逾2400公里的巡航導彈進行遠距離精準打擊，並具備攜帶多達7萬磅（約3萬1750公斤）彈藥的能力，武器種類包含「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等核與非核武器，讓中國防空體系難以完全封鎖威脅來源。

報告同時提及，B-52擁有超過8800英里（約1萬4200公里）的最大航程，可自安全距離外發動打擊，與F-22、F-35這類隱身戰機必須依賴前線基地部署形成鮮明對比。研究指出，F-22作戰半徑僅約966公里，且無法攜帶核武，F-35雖可搭載B61-12核彈，但航程與彈藥載重仍不如B-52，整體遠程投送能力受限。

F-35戰機是美國最主要的第五代戰鬥機之一。（VCG）

外界分析認為，中方軍事學術界罕見聚焦B-52戰略轟炸機，除反映對美國空中核打擊能力的關注，也顯示中國對於自身防空體系能否有效應對美軍遠程威懾存有疑慮。

根據公開資料，B-52由美國波音公司研製，自1955年起投入服役，歷經越戰、波灣戰爭與科索沃戰役等多場衝突，先後發展出B-52A至B-52H等八個型號。為延長其服役壽命，美軍已啟動「全壽命升級計畫」，將更換F130發動機、更新航電系統與雷達，完成改裝後將命名為B-52J，預計服役至2050年代，屆時服役年限將高達90年，成為全球服役時間最長的戰略轟炸機之一。

美軍B-52戰略轟炸機（視覺中國）

目前該份研究全文尚未公開，無法全面掌握模擬細節與推演假設。不過分析指出，美軍在印太地區廣泛部署基地，結合日本、韓國、菲律賓與澳洲等盟國支援體系，對於B-52的前進部署與後勤保障提供了堅實支撐，使其在未來區域衝突中具備高威懾價值。